桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園龍潭石門山區，近半個月被人發現鼬獾屍體，網路也傳大溪三層山區也有現，甚傳有登山客疑遭咬傷，民眾憂心狂犬病再起。桃園市府動物保護處處長王得吉表示，接獲通報已採樣送驗中，從屍體外觀初判不像狂犬病導致，若野外發現鼬獾、白鼻心屍體，切勿自行觸摸查看處理，可通知動保處專責人員到場處理。

上週與家人到石門山登山吳小姐表示，拍照時在登山步道旁，看到一具腐爛的野生動物屍體，當下以為是保育動物白鼻心，除擔心觸法、也怕患有狂犬病，立即通報相關單位處理，將屍體帶回化驗。

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也有網友在大溪九芎古道產業道路旁，躺有一對死亡多時鼬獾屍體，屍體上還有蒼蠅飛繞，感覺相當噁心，將照片上傳到地方臉書社團後，還有人回應表示曾路過被咬，幸經就醫無礙，直呼倒楣。

鼬獾與白鼻心外貌同為鼬科，行政院農委會今年初已將白鼻心從野生保育動物名單除名。動保處長王得吉表示，經派員取回鼬獾屍體檢視，確認5例均是成年鼬獾，部分有車輪輾過痕跡，初判不像狂犬病導致，已採樣送往新北淡水的家畜衛生檢驗所化驗，詳細死因待結果出爐。