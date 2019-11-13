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關西鹹菜甕活動23日登場 來體驗古早味踩鹹菜

2019-11-13 17:08聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣關西鎮「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」，11月23、24日兩天將在東安古橋臨時停車場登場。活動準備上千斤芥菜，讓民眾體驗古早踩鹹菜及搗麻糬的樂趣，邀請民眾來品嘗美食，順便到附近的景點走走，來趟輕旅行。

縣長楊文科歡迎親子來關西鎮手牽手「踩鹹菜」，體驗到古早時期的農村生活，進而對農夫種植農作物的辛苦，感到尊重與惜福。

關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎表示，關西舊名為「鹹菜甕」，直到日據時代，因客家人擅長製作「鹹菜」，與日語「關西」諧音，才改名為關西，現在只要提到鹹菜，老一輩的人就會想到關西。

他也指出，來關西不只能參與古老傳統「踩鹹菜」，吃客家美食，鎮內還有偶像劇「敗犬女王」、「下一站幸福」的拍攝景點關西天主堂，近200年歷史的太和宮、洋式風格的分駐所、所長宿舍，以及古樸的東安橋，觀光景點茶廠、麵廠、仙草工廠等，非常適合民眾走訪來趟輕旅行。

為期兩天的活動除了有踩鹹菜、搗麻糬，還有變臉、魔術秀、單車特技、葛勒堡樂團、絲竹樂團等表演，並備有免費豬血湯、麻糬，邀請鄉親共襄盛舉。另外，今年活動踩完的芥菜也將做成鹹菜，分送給鎮內12所國中、國小，做為營養午餐的食材。

活動準備上千斤芥菜，讓民眾體驗古早踩鹹菜的樂趣。圖／新竹縣政府提供
活動準備上千斤芥菜，讓民眾體驗古早踩鹹菜的樂趣。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣關西鎮「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」，11月23、24日兩...
新竹縣關西鎮「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」，11月23、24日兩天將在東安古橋臨時停車場登場。記者陳斯穎／ 攝影
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