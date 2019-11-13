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理財專員變美髮師到校義剪 曾被要求剪「奧黛麗赫本」

2019-11-13 16:35聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建和妻子一同考取美髮證照，只要有時間便會到偏鄉學...
桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建和妻子一同考取美髮證照，只要有時間便會到偏鄉學校替弱勢學生義剪。圖／桃園市教育局提供
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桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建，正職是理財專員，因緣際會下和妻子一同拿起美髮剪刀，報名美髮課程甚至考取證照，只要有時間便會親力親為到偏鄉學校替弱勢學生義剪。

盧宇建說，從沒想過會拿起美髮剪刀，他表示，接觸美髮後覺得沒有那麼乏味，反倒覺得挺有興趣，談及替孩子們剪髮過程，盧宇建說，替國小的孩子剪髮只有一個竅門，就是要「快」，孩子們沒辦法在椅子上待太久，會一直動來動去，因此他都會盡最快的速度完成髮型

由於現在的孩子對自己的外表越來越注重，剪髮過程中更是遇到不少趣事，盧宇建表示，曾遇過小男生要求要剪「貝克漢頭」，覺得頂著這樣的髮型踢足球會比較有力量，還有小女生提過要剪得像「奧黛麗赫本」，盧宇建說，孩子們的要求他都會盡量滿足，但像是奧黛麗赫本的髮型需要燙髮，就會和孩子們溝通沒有提供燙髮，可以嘗試其他造型。

從理財專員搖身一變成義剪美髮師，盧宇建說一切都是因緣際會，曾看到大潭國小會長到校園中辦裡義剪，此舉深深影響他，盧宇建表示，自己的能力無法捐錢做公益，決定用能力所及範圍的方式來回饋社會，便與妻子討論一起報名美髮進修課程，5個月後順利拿到美髮丙級檢定合格證照。

盧宇建與妻子2人自今年初開始接受觀音區學校的申請，定期幫偏鄉孩子們打理門面，只要經過家長同意的弱勢孩子，便可參加免費理髮服務，今日由盧宇建領軍，率領其餘4名美髮師到富林國小進行義剪，一名五年級的孩子剪完頭髮，被同學們稱讚是小帥哥，他自己也直呼「真的變帥了」，孩子們都相當享受理髮、改變造型的過程。

桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建和妻子一同考取美髮證照，只要有時間便會到偏鄉學...
桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建和妻子一同考取美髮證照，只要有時間便會到偏鄉學校替弱勢學生義剪。圖／桃園市教育局提供
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剪髮髮型偏鄉學校

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