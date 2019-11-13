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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

影／時代力量提企業托育政策 建議竹科設聯合托育

2019-11-13 16:14聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

面對國內少子化挑戰，時代力量立委黃國昌率領時代力量新竹市議員、新竹市立委參選人高鈺婷、不分區立委參選人邱顯智，今天到智邦科技參訪企業托育，並提出廣設公共托育降低家長負擔訴求，並要求政府落實兒少權益保護，杜絕虐嬰、虐童等違法不肖業者外，也關注國內企業托育設施設置普及率，是否足以減輕家長負擔。

國內目前設立幼托設施的企業包括智邦科技、台積電、聯發科、日月光等科技大廠，其中智邦科技於民國90年設立幼兒園，為國內最早設立幼托設施的公司，也被稱作園區內的「幸福企業」，林姓園長表示，現在園區分為0至2歲托嬰及2至6歲托育，其中托育部分受到空間限制，最多只能收40名，每次申請都滿額，廣受員工肯定，而且若小孩有狀況或生病時，都能隨時通知父母。

高鈺婷表示，現行《性別平等工作法》雖規範受僱者達100人以上之企業，即應提供托育設施或措施，但根據勞動部統計，設置托嬰中心、幼兒園等托育設施之比率，仍不到3％，就連竹科超過百人企業有157家，也僅有3家提供托育服務，她以過去經驗表示，工研院有托嬰中心及幼兒園，上班日可以帶著孩子上下班，減省時間，也能減輕負擔提升工作效率，對爸媽而言都是很友善的環境，也是就職找工作很大的誘因。

不過由於企業要設置托嬰托育服務，也會面臨土地變更等問題，高鈺婷表示，希望未來能協同新竹市府與科管局等，簡化流程並成立單一窗口協助；另針對部分企業沒有閒置土地，也希望協調科管局釋出閒置土地，與新竹市府共同成立非營利幼兒園，甚至可讓多家企業一起設置聯合托育設施，讓家庭可以減輕負擔。黃國昌、高鈺婷今天也在智邦幼兒園讀繪本與學童互動，並與智邦科技員工交流。

智邦科技於民國90年設立幼兒園，提供員工40個托育名額。記者張雅婷／攝影
智邦科技於民國90年設立幼兒園，提供員工40個托育名額。記者張雅婷／攝影
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時代力量立委黃國昌、新竹市立委參選人高鈺婷等今天在智邦幼兒園讀繪本與學童互動，並...
時代力量立委黃國昌、新竹市立委參選人高鈺婷等今天在智邦幼兒園讀繪本與學童互動，並與智邦科技員工交流。記者張雅婷／攝影
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時代力量立委黃國昌、新竹市立委參選人高鈺婷等今天在智邦幼兒園讀繪本與學童互動，並...
時代力量立委黃國昌、新竹市立委參選人高鈺婷等今天在智邦幼兒園讀繪本與學童互動，並與智邦科技員工交流。記者張雅婷／攝影
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托育幼兒園2020選舉2020選舉新竹市立委

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