首創！鄭朝方親手打造「童趣方城市」親子音樂劇

2019-11-13 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



鄭朝方與賴品妤也推出「主張建置新課綱專責平台」、「提高幼兒托育補助，減輕家長育兒費用」等共同競選政見。 圖／鄭朝方團隊提供 分享 facebook 台灣選舉首創！新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方為競選活動親自編製親子音樂劇，今天與新北第 12 選區立委參選人賴品妤，共推「童趣方城市」兒童音樂劇。

鄭朝方規劃了許多「方城市」系列活動，如上周才舉辦的「泡泡方城市」及這次推出的「童趣方城市」，目的是運用不同領域、不同模式的方式來詮釋政治工作，他認為，「政治一點都不複雜，讓孩子快樂的長大，讓每個人無負擔的生活，就是打破舊政治的最佳模式」。

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「童趣方城市」兒童音樂劇，從歌詞、編曲、音樂劇腳本撰擬都出自於鄭朝方之手，費時 2 個月才完成。劇中使用歡樂的音樂與節奏，帶領小朋友進入夢幻的世界，在劇中特別融入新竹縣在地人文風情、農特產品等元素，讓孩子從中更認識自己成長的家鄉，也在劇情的編製上，賦予教育意義。

鄭朝方表示，未來有機會擔任立委，會做個稱職的「教育立委」，除了致力孩子的教育議題與幼兒政策發展與福利之外，依舊會秉持初衷，創造出更多新竹孩子的笑容，讓家長安心。

賴品妤說，孩子是我們台灣的未來，對於孩子的成長環境與教育品質皆要全面的照顧，她會用新世代的思維力來為台灣教育注入新力量。