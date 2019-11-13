家長會長為學童義剪考證照 免費偏鄉學子療養老人剪髮

2019-11-13 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



「我看到大潭國小家長替學生義剪，決定學剪髮效法」 ，桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建夫妻2人號召髮型設計師5人，今天中午在富林國小舉辦愛在偏鄉行動義剪活動，盧宇建夫妻等人手握剪刀俐落修剪學童髮型，免費該校20名學童剪髮，讓小朋友容光煥新，校長麥佩琪說，該校偏鄉學校，感謝家長會發起義剪，免費對學生理髮整理很有意義。

盧宇建夫妻手持剪刀、理髮工具為學童剪理頭髮，陪同參加義剪的髮型設計師，也快速為學童剪修頭髮，他一邊剪髮，也一邊告訴學童，將來如有能力，要記得回饋社會，一名學童說，他之前在學校參加免費義剪3次，很開心。

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從事保險業的盧宇建說，他女兒就讀小二，他去年當選家長會長後，一次看到大潭國小家長會長為該校學童義剪受到啟發，夫妻決定一起前往補習班學習美髮課程，學習髮型剪、染、燙、吹技術，已在上月取得美髮丙級證照。

盧宇建說，他夫妻2人學習美髮技術過程，就參加國小、療養院義剪，這次回到福林國小舉辦義剪，是他夫妻2人取得證照後，第一次在富林國小舉辦義剪，服務學校學童，他夫妻2人會繼續到療養院為收容的中老年人免費義剪，為回饋地方盡一點心力。