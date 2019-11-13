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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

家長會長為學童義剪考證照 免費偏鄉學子療養老人剪髮

2019-11-13 15:42聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

「我看到大潭國小家長替學生義剪，決定學剪髮效法」 ，桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建夫妻2人號召髮型設計師5人，今天中午在富林國小舉辦愛在偏鄉行動義剪活動，盧宇建夫妻等人手握剪刀俐落修剪學童髮型，免費該校20名學童剪髮，讓小朋友容光煥新，校長麥佩琪說，該校偏鄉學校，感謝家長會發起義剪，免費對學生理髮整理很有意義。

盧宇建夫妻手持剪刀、理髮工具為學童剪理頭髮，陪同參加義剪的髮型設計師，也快速為學童剪修頭髮，他一邊剪髮，也一邊告訴學童，將來如有能力，要記得回饋社會，一名學童說，他之前在學校參加免費義剪3次，很開心。

從事保險業的盧宇建說，他女兒就讀小二，他去年當選家長會長後，一次看到大潭國小家長會長為該校學童義剪受到啟發，夫妻決定一起前往補習班學習美髮課程，學習髮型剪、染、燙、吹技術，已在上月取得美髮丙級證照。

盧宇建說，他夫妻2人學習美髮技術過程，就參加國小、療養院義剪，這次回到福林國小舉辦義剪，是他夫妻2人取得證照後，第一次在富林國小舉辦義剪，服務學校學童，他夫妻2人會繼續到療養院為收容的中老年人免費義剪，為回饋地方盡一點心力。

麥佩琪表示，該校全校學生6個班總共80人，師生不到百人，家長會舉辦免費義剪活動，學生、家長很開心，也感謝家長會這次主辦義剪服務，造福該校孩子，家長會決定定期為該校孩子義剪打理門面，學童若經家長同意就可免費義剪服務，並接受觀音區其他學校申請義剪，服務偏鄉學子。

桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建號召同行為富林國小學童免費義剪整理面容一新。記...
桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建號召同行為富林國小學童免費義剪整理面容一新。記者曾增勳／攝影
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桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建（右）從事保險學會剪髮，號召同行為富林國小學童...
桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建（右）從事保險學會剪髮，號召同行為富林國小學童免費義剪整理面容一新。記者曾增勳／攝影
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桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建（左）從事保險學會剪髮，號召同行為富林國小學童...
桃園市觀音區富林國小家長會長盧宇建（左）從事保險學會剪髮，號召同行為富林國小學童免費義剪整理面容一新。記者曾增勳／攝影
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夫妻髮型偏鄉學校

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