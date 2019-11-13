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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

一菩提葉觀世界 聯新國際醫院謝秀寶創作展

2019-11-13 15:35聯合報 記者張弘昌／即時報導

園市新楊平社區大學平鎮區主任謝秀寶，以菩提樹落葉為素材，結合壓克力繪畫，繪入四季...
園市新楊平社區大學平鎮區主任謝秀寶，以菩提樹落葉為素材，結合壓克力繪畫，繪入四季山水景致，饒富「一葉觀世界」的禪意與創意。圖／聯新國際醫院提供
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桃園市新楊平社區大學平鎮區主任謝秀寶，以菩提樹落葉為素材，結合壓克力繪畫，繪入四季山水景致，即日起到11月30日，在聯新國際醫院門診大樓1樓藝文空間，舉行「一葉觀世界」禪意、創意展。

謝秀寶「生命延續」藝術展，是聯新國際醫院「醫起打造，幸福客庄」主題畫作展覽，由聯新國際醫院主辦，客家委員會指導，聯新文教基金會協辦。展出作品是謝秀寶女士，獨創以菩提葉為畫底，以壓克力顏料繪畫水墨山水，巧妙地將風景的寫意，結合壓克力顏料與筆觸

的寫實，在每一片菩提葉，看盡四季幻化與景物萬象，頗有「一葉觀世界」的寓意，令人迴盪深思。

10年前謝秀寶因緣際會投入繪畫領域，以水彩工筆畫，臨摹花鳥山水與佛像，在繪畫創作過程中，感受到藝術創作既可「靜心」又能「淨心」，謝秀寶身兼法務部矯正署桃園監獄輔導老師，於是將她在創作時，專注即見心性、身心釋放舒展的心得，與受刑人分享，鼓勵更生人透過繪畫沉澱心靈，找回真心本性。

謝秀寶以自然掉落的菩提葉為素材，用水浸泡腐化後，再以毛刷輕輕刷洗，只留下木質纖維的葉脈，然後黏貼在畫紙進行繪畫創作。菩提葉有大有小，狀似心形卻各有差異。

每個葉片都是樹木的一部份，從生長到離枝飄落，道盡生老病死。謝秀寶說，雖然葉已凋零腐朽，透過畫筆再次躍然紙上，藝術創作讓葉子擁有新的意義，彷若新生。

謝秀寶將山水自然、四季景物畫入作品，讓葉子跳脫原本植物的本性，葉子已不再只是葉子，藉由作品表達生命的深度內涵與可能性，生命的長度不取決於有形的窮盡，而有意義價值的延續。

園市新楊平社區大學平鎮區主任謝秀寶，以菩提樹落葉為素材，結合壓克力繪畫，繪入四季...
園市新楊平社區大學平鎮區主任謝秀寶，以菩提樹落葉為素材，結合壓克力繪畫，繪入四季山水景致，饒富「一葉觀世界」的禪意與創意。圖／聯新國際醫院提供
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