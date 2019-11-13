吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

竹北吊車大王發臉書，指周刊部分報導不實，坦承有4個妻子，沒有團購雙B車60多台送親友。取自臉書 分享 facebook 有周刊今天報導啟德機械起重工程公司的董事長胡漢龑身家百億個性海派，不但有4個妻子，還有16名紅粉知己陪伴左右，還封他「竹北神鵰王」，交友廣闊的他也時常不吝出借豪宅供人拍照、借宿，從羅浮宮建造至今，已有近2萬人參觀，胡漢龑的大方可見一斑，他還出手大方，團購60輛賓士送親友。

報導一出，胡漢龑深受困擾， 特別透過公司臉書帳號發出聲明，澄清此事並非事實，他只是純粹幫朋友們買到低價好車，周刊報導部分誇大不實，他不可能團購雙B車60多台送親友，他是純粹幫朋友們買到低價的好車，並確定自己只有四個老婆，此報導已造成他嚴重的困擾與傷害。

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胡漢龑聲明全文如下：

今天11/13日大家午安，本人在此鄭重聲明，因今天網路新聞報導，有部份報導個人私領域的部份報導誇張不實，本人不可能團購雙B車60多台送親友，我是純粹幫朋友們買到低價的好車，我確定自己只有四個老婆，此報導已造成本人嚴重的困擾與傷害，本人也與當時採訪記者與周刊陳總編聯絡了，將在最快時間內更改內容，及周刊也承諾會登載錯誤澄清文，日後將謝絕所有我各人私領域的採訪，除了採訪公司奮鬥成長史例外，造成外界誤解深感抱歉，謝謝好朋友們。