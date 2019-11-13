竹縣議員質疑宗教教材入校 縣府：若涉及宗教一律離開校園

2019-11-13 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



余筱菁拿出家長提供的教材，教材被家長貼滿便簽做記號，認為該頁有出現宗教字眼。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 新竹縣議員余筱菁今天在議會總質詢時她指出，新竹縣20年來都有宗教入校問題，但根據教育基本法第六條規定，志工團體不得把宗教色彩的教材帶入校園。縣府教育處表示，教材都必須通過各校課發會審查通過，若涉及政治、宗教或利益，一律會請該團體離開校園。

余筱菁表示，日前接獲家長陳情，有帶有宗教色彩的志工團體會在學校的早自習進入班級，她拿出家長提供的教材，教材上印著出自聖經的「每種生物都是造物者的精心傑作，每個生命都值得欽佩」，而另一本教材則被家長貼滿便簽做記號，認為該頁有出現宗教字眼，她隨便翻了一頁，教材上寫著「上帝會看顧牽牛花，也會看顧外婆」。

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余筱菁認為教材中宗教的比較相當高，但根據教育基本法第六條規定，教育應本中立原則。學校不得為特定政治、宗教團體從事宣傳或活動，主管教育行政機關及學校也不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治、宗教團體活動。

她指出，有些孩子家裡可能信仰佛教或其他宗教，為什麼要聽這些課程？她希望教育處能按照教育基本法第六條規定實行，幫忙把關進入學校的所有教材。

教育處則表示，學校針對志工課程內容，均經過領域會議或課程發展委員會審查，並由教師與該團體志工進行共同備課，以檢視課程內容的適切性，避免不當的觀念及宗教色彩影響學生學習權益。