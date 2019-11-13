影／她最佳客語專輯獎新科得主 貓裏客家學苑成果展來助陣
2019-11-13 15:10
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
苗栗市女兒羅思容「落腳」專輯，獲今年金曲獎最佳客語專輯獎，11月16日她獲邀在苗栗市貓裏客家學苑，「好客苗栗．藝想空間」活化經營計畫成果發表會，連續第2年演出，她是文學家羅浪的女兒，曾獲2012年金曲獎最佳客語歌手及最佳客語專輯，去年在貓裏客家學苑赤腳彈奏吉他演唱，落腳接地氣讓許多民眾印象深刻。
軍方大坪頂營區舊營舍變身，貓裏客家學苑成立8年，客委會今年補助苗栗市公所200萬元，辦理各項研習活動，另整合苗栗市社區營造計畫辦理「茶粄陶染．風華再現」，將地方產業結合工藝體驗活動，獲得熱烈回響，今年入園達3萬人次， 苗栗市長邱鎮軍期許在市公所團隊及傳統工藝家努力，打造成客家文化、地方產業交流及學術研討的優質空間。
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16日上午10點到下午4點辦理「好客苗栗．藝想空間」活化經營計畫成果發表會，規畫「貓裏夢─花市集」，構思來自苗栗市最早的街道起源「夢花街」，象徵苗栗市的再度起飛及客家文化承傳，包括苗栗縣天然手創染布協會、舞陶、杜石地一號，及文創產業等攤位。
值得一提邀請台積電青年築夢計畫「袋代」設攤，民眾只要帶舊衣物，3分鐘就可以做成專屬環保袋，另集滿展館3個戳章，就有機會獲工藝體驗券，還有糊龍觀摩及親子舞龍體驗等活動，此外，現場發放美食券，限量提供貓裏紅茶飲及客家刈包。
舞台區16日上午有羅思容，張幼欣打擊樂、苗栗市客家兒童合唱團及北苗客家北管八音團演出，邱鎮軍及苗栗市民代表會主席邱炳光歡迎參加，活動資訊上苗栗市公所網站或貓裏客家學苑臉書粉絲團查詢。
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