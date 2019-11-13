老董堅持用國產雞肉 世大運爆紅鹽酥雞再推腿肉版

2019-11-13 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



綠野農莊鹽酥雞近年因為世大運爆紅，一夕之間成為電商通路熱銷團購美食，美味來自自桃園起家的超秦集團，董事長卓元裕堅持用「國產雞肉」，對食材鮮度、獨家配方展現自信，最近更推出新品「脆口嫩雞」，採用台灣人最愛吃的雞腿部分製作，也讓喜愛吃鹽酥雞的桃園市長鄭文燦忍不住一口接一口，卓元裕也目標與市府合作，明年在桃園舉辦鹽酥雞節。

桃園日前舉辦食安嘉年華，超秦集團也進駐展示最新推出的「桃園人的鹽酥雞」新品，「脆口嫩雞」採用腿肉去皮、去骨後再切成一顆顆立方形的腿丁進行醃漬，俗稱「骰子肉」的小腿丁富有彈性口感，超秦以獨家醃漬配方和黃金比例的微辣辛香料外裹粉，完整包覆著鮮嫩多汁的腿肉丁，油炸後香氣撲鼻且酥脆與鮮嫩噴汁，由於腿丁好入口，很受小朋友喜愛。

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爆紅鹽酥雞的背後來自超秦集團董事長卓元裕的堅持，他養雞40多年，35年前在政府鼓勵下引進歐美專業的自動化家禽電動屠宰設備，成立台灣第一間家禽電動屠宰廠，產品陸續打進各大超市量販、國際連鎖速食餐廳、知名特色餐廳，集團近年來在雞隻畜養與生鮮雞肉的生產專業更加精進，掌握雞肉食材特性，更重資購置歐美分切設備，保留雞肉的水份及口感。

「就是堅持要用國產雞肉！」卓說，超秦集團推出鹽酥雞產品15年，雖然進口國外雞肉便宜，「但國產雞肉口感就是不一樣」，吃得出食物鮮度，加上他們的特殊醃料配方，許多消費者一吃就知道，是他們家的鹽酥雞產品，有一定口味記憶點，口感香氣都讓人難以忘懷。