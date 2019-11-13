回鄉接棒種茶 父子種出全國冠軍 苗栗縣長表揚

2019-11-13 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣南庄鄉泰雅族的謝福安父子在全國御賞松紅小葉種紅茶比賽舉囊括金牌、頭等、特號三項殊榮，苗栗縣長徐耀昌今接見表揚，頒發「茶技精湛」匾額，讚許他們是苗栗之光，期許再接再厲，成為製茶明日之星，為台灣爭光。

在南庄開診所超過30年的醫師謝福安，6年前開始在南庄鄉石壁部落種起茶葉，今年和長子謝念霆及特聘阿里山的製茶師莊國佑，三人聯手以自家產製的小葉紅茶，參加在南投舉辦的全國御賞松紅小葉種紅茶比賽，一舉囊括金牌、頭等、特號三項殊榮。

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25歲的謝念霆，3年前台師大畢業後回鄉接棒種茶，頂著高學歷返鄉種高山茶，經不斷嘗試與改良，加上得天獨厚氣候與環境，不只摘下今年「全國御賞松紅小葉種紅茶賽」特等獎殊榮，今年苗栗縣東方美人茶製茶競賽也獲獎，將家鄉好茶發揚光大。

苗栗縣長徐耀昌感佩謝福安在南庄行醫30多年，仁心仁術為南庄鄉民所稱頌，對原住民產業亦不遺餘力，從種茶門外漢，僅6年時間就抱回全國紅茶特等獎，製茶實力令人驚豔，難能可貴的是他的長子謝念霆，在高學歷的條件下，仍願意返鄉種茶，縣府鼓勵青農返鄉，是最佳典範。

謝福安因今天還有門診未出席，僅謝念霆前來，在縣議員楊文昌、黃月娥及原民中心主任蔣意雄等人陪同下，接受縣長接見表揚，議員楊文昌、黃玉娥皆感動謝福安父子努力，讓原住民部落種出第一名的茶葉，期盼縣府多加協助輔導，帶動原住民產業發展。