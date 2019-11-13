工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

相關新聞
桃77校消防不合格 鄭文燦：每年編4千萬改善2019-11-12 22:39
回鄉接棒種茶 父子種出全國冠軍 苗栗縣長表揚2019-11-13 14:32
竹市柴橋複合式社區活動中心動土 將提供長輩完善服務2019-11-13 14:01
交大、德國後劇場合作互動劇場 結合科技共構二戰史2019-11-13 12:37
網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯2019-11-13 12:25
航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元2019-11-13 12:03
32歲生第6胎 竹市10年首見 林智堅：期許更多人敢生2019-11-12 23:49
無形文化資產保存者4類12項 桃市授證2019-11-12 23:40
尖石原民實小揭牌 竹縣原民教育從小學延伸到大學2019-11-12 23:05
桃藝文特區鴿害嚴重 市府專案處理2019-11-12 23:01
苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督2019-11-12 22:55
縣府不給資料 苗縣議員：我們比其他縣市矮一階？2019-11-12 22:53
桃園鐵路地下化 平鎮站「變小」惹議2019-11-12 22:51
苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車2019-11-12 21:23
桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成2019-11-12 18:18
衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走2019-11-12 17:41
香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水2019-11-12 17:27
平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責2019-11-12 17:07
苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」2019-11-12 15:50
桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償2019-11-12 13:10
「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗2019-11-12 12:45
桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理2019-11-12 11:51
不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女2019-11-12 10:58
熱門文章
平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責2019-11-12 17:07
蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田2019-11-12 18:55
台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃2019-11-12 16:11
躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了2019-11-12 21:08
苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」2019-11-12 15:50
世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜2019-11-12 20:22
王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦2019-11-12 14:55
中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨2019-11-12 21:08
狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當2019-11-12 23:21
苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車2019-11-12 21:23
澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警2019-11-12 11:54
空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭2019-11-12 22:01
台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎2019-11-12 22:51
皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質2019-11-12 22:54
屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力2019-11-12 15:50
金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響2019-11-13 12:58
創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐2019-11-12 18:04
「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻2019-11-13 00:22
逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈2019-11-12 15:25
花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘2019-11-13 11:03
台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！2019-11-13 11:16
何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票2019-11-12 20:25
影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香2019-11-12 16:43
日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗2019-11-12 15:50
奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼2019-11-13 12:02
雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心2019-11-12 16:51
機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區2019-11-13 00:11
一德夜市可延後熄燈？葉匡時：沒這回事2019-11-12 15:57
藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布2019-11-12 19:03
挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成2019-11-12 17:43
台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽2019-11-12 18:06
香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水2019-11-12 17:27
劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶2019-11-12 15:49
「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁2019-11-12 19:26
接受高中職改隸是林佳龍錯誤政策？議員：養不好養不起2019-11-12 15:54
驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選2019-11-13 12:18
「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫2019-11-12 16:33
彰化蓋百座光電球場 廠商收手2019-11-12 23:53
基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食2019-11-12 17:11
籃球場種電 台中籌建12座2019-11-12 23:54
留言