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工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

2019-11-13 14:30聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南竹路三段1處私有工地今天下午正在施工時，疑因工程車施工機具不慎拉扯路旁的台電電線桿，一陣強力拉扯過程，造成2根電線桿倒塌路中、電線掉落，倒塌電桿佔1個車道無法通行，，南竹路剩下單線車道通行，影響車輛交通通行，幸無人員受傷。桃園市消防局表示，該私人工程疑因施工不當拉扯電桿、電線倒塌，經聯繫台電人員到場及斷電處理，影響南竹路的往返南崁、大竹地區交通行車，目前正配合台電處理中。

蘆竹區南竹路私人工地施工不慎拉扯台電電線桿，2根電線桿倒塌路中、影響道路通行。記...
蘆竹區南竹路私人工地施工不慎拉扯台電電線桿，2根電線桿倒塌路中、影響道路通行。記者曾增勳／翻攝
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蘆竹區南竹路私人工地施工不慎拉扯台電電線桿，2根電線桿倒塌路中、影響道路通行。記...
蘆竹區南竹路私人工地施工不慎拉扯台電電線桿，2根電線桿倒塌路中、影響道路通行。記者曾增勳／翻攝
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