親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

竹市柴橋複合式社區活動中心動土 將提供長輩完善服務

2019-11-13 14:01聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市明湖公園內的柴橋複合式社區活動中心今天舉行開工動土儀式，市長林智堅說，這座被400多棵大樹圍繞的複合式活動中心具備多功能，不僅是活動中心，更結合共餐食堂與C級長照據點，2樓將設置日照中心，為失能、失智長輩提供完善服務。

林智堅指出，上任以來積極整治青草湖周遭環境，投入1.7億元改善湖邊景觀、透過市地重劃釋出超過2公頃土地、整建明湖與青草湖兩座公園，要用優質的生活環境與空間讓大家更幸福。

林智堅感謝市議會議長許修睿的協助支持，市府投入4257萬元新建柴橋複合式社區活動中心，兩層樓的空間將可設置共餐食堂與社區聯誼活動的寬敞空間及C級長照站，2樓將提供長照2.0專業服務的日照中心。

許修睿感謝林智堅對柴橋複合式活動中心的努力與付出，向中央爭取到更多的經費，推動這座竹市數一數二的活動中心，擁有一流的環境與出色的建築規畫，未來內部硬體更是一應俱全，造福在地的長輩。

建築師陳柏齊表示，柴橋複合式社區活動中心包含兩層樓建築，以低矮量體融入公園景觀，1樓含外廊約728平方公尺，規畫為社區活動中心、集會所等，建築量體將以2層樓錯移方式設計，可同時創造1樓遮蔭活動空間與屋頂綠化空間，搭配明湖公園改善工程，將成為優質活動場域。

市府社會處指出，2樓面積約528平方公尺將作為日照中心使用，已規畫有多功能活動室、教室、諮商晤談室及簡易廚房和餐廳空間，也為長輩打造無障礙電梯、廁所等，提供在地有長照需求的家庭「找得到、看得到、用得到」的就近照顧服務，此項工程工期為300個工作天。

新竹市明湖公園柴橋複合式社區活動中心工程今天動土，市長林智堅（左）參觀模型。圖／...
新竹市明湖公園柴橋複合式社區活動中心工程今天動土，市長林智堅（左）參觀模型。圖／市府提供
分享
新竹市明湖公園內的柴橋複合式社區活動中心工程今天由市長林智堅（右二）、市議會議長...
新竹市明湖公園內的柴橋複合式社區活動中心工程今天由市長林智堅（右二）、市議會議長許修睿（右一）等人持鏟動土。圖／市府提供
分享

林智堅建築長照

相關新聞

桃77校消防不合格 鄭文燦：每年編4千萬改善

2019-11-12 22:39

回鄉接棒種茶 父子種出全國冠軍 苗栗縣長表揚

2019-11-13 14:32

工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

2019-11-13 14:30

交大、德國後劇場合作互動劇場 結合科技共構二戰史

2019-11-13 12:37

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03

32歲生第6胎 竹市10年首見 林智堅：期許更多人敢生

2019-11-12 23:49

無形文化資產保存者4類12項 桃市授證

2019-11-12 23:40

尖石原民實小揭牌 竹縣原民教育從小學延伸到大學

2019-11-12 23:05

桃藝文特區鴿害嚴重 市府專案處理

2019-11-12 23:01

苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55

縣府不給資料 苗縣議員：我們比其他縣市矮一階？

2019-11-12 22:53

桃園鐵路地下化 平鎮站「變小」惹議

2019-11-12 22:51

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成

2019-11-12 18:18

衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走

2019-11-12 17:41

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58
看更多

熱門文章

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top