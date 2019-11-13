竹市柴橋複合式社區活動中心動土 將提供長輩完善服務
2019-11-13 14:01
聯合報 記者黃瑞典
／新竹即時報導
新竹市明湖公園內的柴橋複合式社區活動中心今天舉行開工動土儀式，市長林智堅說，這座被400多棵大樹圍繞的複合式活動中心具備多功能，不僅是活動中心，更結合共餐食堂與C級長照據點，2樓將設置日照中心，為失能、失智長輩提供完善服務。
林智堅指出，上任以來積極整治青草湖周遭環境，投入1.7億元改善湖邊景觀、透過市地重劃釋出超過2公頃土地、整建明湖與青草湖兩座公園，要用優質的生活環境與空間讓大家更幸福。
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林智堅感謝市議會議長許修睿的協助支持，市府投入4257萬元新建柴橋複合式社區活動中心，兩層樓的空間將可設置共餐食堂與社區聯誼活動的寬敞空間及C級長照站，2樓將提供長照2.0專業服務的日照中心。
許修睿感謝林智堅對柴橋複合式活動中心的努力與付出，向中央爭取到更多的經費，推動這座竹市數一數二的活動中心，擁有一流的環境與出色的建築規畫，未來內部硬體更是一應俱全，造福在地的長輩。
建築師陳柏齊表示，柴橋複合式社區活動中心包含兩層樓建築，以低矮量體融入公園景觀，1樓含外廊約728平方公尺，規畫為社區活動中心、集會所等，建築量體將以2層樓錯移方式設計，可同時創造1樓遮蔭活動空間與屋頂綠化空間，搭配明湖公園改善工程，將成為優質活動場域。
市府社會處指出，2樓面積約528平方公尺將作為日照中心使用，已規畫有多功能活動室、教室、諮商晤談室及簡易廚房和餐廳空間，也為長輩打造無障礙電梯、廁所等，提供在地有長照需求的家庭「找得到、看得到、用得到」的就近照顧服務，此項工程工期為300個工作天。
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