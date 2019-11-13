親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

評／高鐵南延加劇馬太效應？ 偏鄉最需要什麼？

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

峨眉十二寮大埤湖上出現「沉睡的巨人！」新竹縣慢漫生活節將在16、17兩日登場，邀請台印藝術家，打造7件地景藝術作品，代表峨眉慢活、秘境的風格，近期作品展出後，也成為不少文青、網紅的秘境打卡熱點。

縣長楊文科表示，慢漫生活節邀請台灣周伯彥、陳彥廷、曙光團隊、黃科登及印尼藝術家，打造7件地景藝術作品，每件都以不同角度敘說峨眉在地特色的「時間秘境」、「自然山林」與「客庄文化」，歡迎民眾即日起前往峨眉十二寮欣賞。

文化局表示，民眾進入台三線通往十二寮入口的竹49線，首先映入眼簾的是橋上的作品「換日線」，以鮮明的色塊彩繪一條條分界線，如切開時空場域，將忙碌與慢活劃分，帶領民眾踏入慢活浪漫時間，隔絕外界紛紛擾擾。

佇立在十二寮小埤塘旁的作品「拾光走廊」，是由藝術家與在地峨眉國中學生合作，使用回收材料廢棄車輪、瓶蓋等製作，就像造型路牌般，歡迎客人來到秘境，期盼柱上扇葉因風而轉起時，感受時光流淌。

靜靜躺在湖中的沉睡巨人則是作品「懶散時光」，以回收材料、廢棄物、竹子等材料打造而成，寓意是提醒觀看者，當人類過於懶散，忘記善待自然環境，或許有天終將被大自然給吞沒。

為期兩天的活動邀情知名歌手鄧福如、謝宇威等超過20多組表演團隊，在3大主題舞台開唱，並有100個藝術市集可以讓民眾慢慢閒逛，官方活動從下午1點開始到晚上7點結束，如果覺得玩得還不夠盡興，也可以繼續參加7點後的非官方活動，在地團體十二寮湖光村邀請了音樂人便當雜誌、DJ許莫、火舞團體WeFlow Taipei等，邀請民眾一起嗨到半夜。

靜靜躺在湖中的沉睡巨人是作品「懶散時光」，以回收材料、廢棄物、竹子等材料打造而成...
靜靜躺在湖中的沉睡巨人是作品「懶散時光」，以回收材料、廢棄物、竹子等材料打造而成，寓意是提醒觀看者，當人類過於懶散，忘記善待自然環境，或許有天終將被大自然給吞沒。記者陳斯穎／攝影
分享
新竹縣慢漫生活節將在16、17兩日登場，邀請台印藝術家，打造7件地景藝術作品，代...
新竹縣慢漫生活節將在16、17兩日登場，邀請台印藝術家，打造7件地景藝術作品，代表峨眉慢活、秘境的風格，近期作品展出後，也成為不少文青、網紅的秘境打卡熱點。圖／文化局提供
分享

藝術家藝術作品網紅

相關新聞

桃77校消防不合格 鄭文燦：每年編4千萬改善

2019-11-12 22:39

航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03

32歲生第6胎 竹市10年首見 林智堅：期許更多人敢生

2019-11-12 23:49

無形文化資產保存者4類12項 桃市授證

2019-11-12 23:40

尖石原民實小揭牌 竹縣原民教育從小學延伸到大學

2019-11-12 23:05

桃藝文特區鴿害嚴重 市府專案處理

2019-11-12 23:01

苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55

縣府不給資料 苗縣議員：我們比其他縣市矮一階？

2019-11-12 22:53

桃園鐵路地下化 平鎮站「變小」惹議

2019-11-12 22:51

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成

2019-11-12 18:18

衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走

2019-11-12 17:41

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58
看更多

熱門文章

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

一德夜市可延後熄燈？葉匡時：沒這回事

2019-11-12 15:57

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶

2019-11-12 15:49

接受高中職改隸是林佳龍錯誤政策？議員：養不好養不起

2019-11-12 15:54

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top