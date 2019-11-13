網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



峨眉十二寮大埤湖上出現「沉睡的巨人！」新竹縣慢漫生活節將在16、17兩日登場，邀請台印藝術家，打造7件地景藝術作品，代表峨眉慢活、秘境的風格，近期作品展出後，也成為不少文青、網紅的秘境打卡熱點。

縣長楊文科表示，慢漫生活節邀請台灣周伯彥、陳彥廷、曙光團隊、黃科登及印尼藝術家，打造7件地景藝術作品，每件都以不同角度敘說峨眉在地特色的「時間秘境」、「自然山林」與「客庄文化」，歡迎民眾即日起前往峨眉十二寮欣賞。

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文化局表示，民眾進入台三線通往十二寮入口的竹49線，首先映入眼簾的是橋上的作品「換日線」，以鮮明的色塊彩繪一條條分界線，如切開時空場域，將忙碌與慢活劃分，帶領民眾踏入慢活浪漫時間，隔絕外界紛紛擾擾。

佇立在十二寮小埤塘旁的作品「拾光走廊」，是由藝術家與在地峨眉國中學生合作，使用回收材料廢棄車輪、瓶蓋等製作，就像造型路牌般，歡迎客人來到秘境，期盼柱上扇葉因風而轉起時，感受時光流淌。

靜靜躺在湖中的沉睡巨人則是作品「懶散時光」，以回收材料、廢棄物、竹子等材料打造而成，寓意是提醒觀看者，當人類過於懶散，忘記善待自然環境，或許有天終將被大自然給吞沒。