航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市長鄭文燦日前在議會總質詢指出，依照目前航空城配地原則，抵價地比例已經確定一般為41%，較其他區段徵收的40%還高，曾經辦理農地重劃地區為46%，至於原來是建地，儘量朝向1比1配地。

另在新劃設的住宅區方面，因有5種住宅區，容積率略有不同，地價評議上一定會有高低之分。鄭文燦同意應縮小地價評議級距，降低爭議，也就議員所提到的地價扁平化，讓配地順利完成。

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市議員游吾和日前在總質詢關切航空城開發計畫配地問題，市府會後提出完整說明。鄭文燦說，地價評議的調整，需經過地價評議委員會同意後才會定案，如有極端個案，由地政局按照規定調整，另如涉及社區原有土地持分不夠，產生權值無法配回最小建築面積，這部分請地政局專案調查，研議是否部分補貼差額，讓補償拆遷戶損失減少或未來重建面積足夠。

針對差額補貼的部分，鄭文燦認為如涉及蛋黃區(交通部主導)住戶，也要與民航局協調，讓市府(負責開發蛋白區)與民航局兩邊都能有一致的補貼標準。

地政局長陳錫禎說，航空城土地區徵多達2萬3000多筆，必須慎重處理，公正合理調整地價差距，將土地分配給參加區徵配地的土地所有人，預計今年12月會將規畫情形再跟地方代表溝通說明。

游吾和指出，地上物拆遷補償評點單價應進行調整，固定式裝潢及樓層加成也應納入考量。對此，鄭文燦回應，航空城開發牽涉的拆遷戶較多，基於維護拆遷戶權益，市府依「桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準」，將評點計值由10.6元調整為12.1元，預計航空城開發總經費將增加90億，由500多億提高到600多億元。