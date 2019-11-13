親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

評／高鐵南延加劇馬太效應？ 偏鄉最需要什麼？

航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦日前在議會總質詢指出，依照目前航空城配地原則，抵價地比例已經確定一般為41%，較其他區段徵收的40%還高，曾經辦理農地重劃地區為46%，至於原來是建地，儘量朝向1比1配地。

另在新劃設的住宅區方面，因有5種住宅區，容積率略有不同，地價評議上一定會有高低之分。鄭文燦同意應縮小地價評議級距，降低爭議，也就議員所提到的地價扁平化，讓配地順利完成。

市議員游吾和日前在總質詢關切航空城開發計畫配地問題，市府會後提出完整說明。鄭文燦說，地價評議的調整，需經過地價評議委員會同意後才會定案，如有極端個案，由地政局按照規定調整，另如涉及社區原有土地持分不夠，產生權值無法配回最小建築面積，這部分請地政局專案調查，研議是否部分補貼差額，讓補償拆遷戶損失減少或未來重建面積足夠。

針對差額補貼的部分，鄭文燦認為如涉及蛋黃區(交通部主導)住戶，也要與民航局協調，讓市府(負責開發蛋白區)與民航局兩邊都能有一致的補貼標準。

地政局長陳錫禎說，航空城土地區徵多達2萬3000多筆，必須慎重處理，公正合理調整地價差距，將土地分配給參加區徵配地的土地所有人，預計今年12月會將規畫情形再跟地方代表溝通說明。

游吾和指出，地上物拆遷補償評點單價應進行調整，固定式裝潢及樓層加成也應納入考量。對此，鄭文燦回應，航空城開發牽涉的拆遷戶較多，基於維護拆遷戶權益，市府依「桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準」，將評點計值由10.6元調整為12.1元，預計航空城開發總經費將增加90億，由500多億提高到600多億元。

鄭文燦以室內裝潢為例，原本是補償增加的部份，如果以重建成本計算，加強磚造構造每坪8.5萬元，鋼筋混凝土構造每坪9.8萬元，較行政院主計總處預算編製作業手冊「108年度共同性費用編列基準表」標準略高。至於樓層或裝潢加碼部分，由於建材成本差異較大，成本不易估算，針對個案也容許複查，請工務局個案處理。

桃園市政府調高航空城開發計畫拆遷補償評點計值，補償經費增加約90億元，總經費超過...
桃園市政府調高航空城開發計畫拆遷補償評點計值，補償經費增加約90億元，總經費超過600億元，圖為桃園國際機場周邊高速公路。記者鄭國樑／攝影
分享

鄭文燦航空城民航局

相關新聞

桃77校消防不合格 鄭文燦：每年編4千萬改善

2019-11-12 22:39

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

32歲生第6胎 竹市10年首見 林智堅：期許更多人敢生

2019-11-12 23:49

無形文化資產保存者4類12項 桃市授證

2019-11-12 23:40

尖石原民實小揭牌 竹縣原民教育從小學延伸到大學

2019-11-12 23:05

桃藝文特區鴿害嚴重 市府專案處理

2019-11-12 23:01

苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55

縣府不給資料 苗縣議員：我們比其他縣市矮一階？

2019-11-12 22:53

桃園鐵路地下化 平鎮站「變小」惹議

2019-11-12 22:51

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成

2019-11-12 18:18

衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走

2019-11-12 17:41

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58
看更多

熱門文章

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

日本風車拉麵快閃又來了 29日要在基隆委託行開賣100碗

2019-11-12 15:50

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

一德夜市可延後熄燈？葉匡時：沒這回事

2019-11-12 15:57

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

劉櫂豪力爭自來水質硬度降一半 嘉惠池上逾3千戶

2019-11-12 15:49

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

接受高中職改隸是林佳龍錯誤政策？議員：養不好養不起

2019-11-12 15:54

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食

2019-11-12 17:11

「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top