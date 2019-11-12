苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／即時報導



苗栗縣會今開第19屆第2次定期會議，由於在苗栗縣府在開議的兩個工作天，發出一紙公文，縣府根據內政部民國90年的函釋，「欠難提供」相關資料，引議會改革連線議員們不滿，包括無黨籍議員陳品安、黎煥強、時代力量議員曾玟學、民進黨議員羅貴星等，在今天縣長施政報告結束後，紛紛表達抗議，批縣府拒絕監督、濫用法規解釋，國民黨籍議員挺縣府依法行政，議員的權力不能被無限上綱。

議員陳品安說，在開議之前兩個工作天，縣府發出一紙公文，縣府對於議員調閱資料寫著「欠難提供」。陳品安說，「我們是選出來比其他縣市議會的議員還矮一階嗎？」。政府資訊公開法相關規定，除第18條規定9款應限制公開或不予提供資料的情形外，一般人民均可向政府機關申請提供資訊，議員向縣府調閱資料，當然也適用政府資訊公開法等相關規定。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳品安說，苗縣政府不當引用90年的內政部函釋，忽略政府資訊公開法相關規定，也無視法務部在101年、102年相關函釋見解，恣意限制個別議員調閱資料的權利，於法無據，嚴重影響府會和諧。曾玟學指出，台北市議會也有研擬相關議員索取資料流程圖，批縣府規避監督。

陳品安質詢時，接著詢問民政處，民政處編列250萬元出國考察，考察內容是環保，這個部分是不是要請處長說明。民政處長彭基山說，鄉鎮長是民政處的對口單位，這個出國的對象是「鄉鎮長」當然是民政處的業務，鄉鎮長出國要經過民政處同意。鄉鎮長出國考察，是一屆一次，四年就只有一次，尊重鄉鎮長哪一年要去考察，彙報說明年要出國，就編列在明年預算。

國民黨議員江村貴、黃芳椿等人則認為，議員的權力不應該無限上綱，苗栗縣長徐耀昌說，府會和諧大家要互相尊重，請秘書長研擬議員調閱資料辦法。議長鍾東錦說，縣府還是適度提供資料給議員，才會府會和諧，建議縣府應盡快訂定提供議員個人調閱資料的相關辦法，在此之前，除非涉及機密或法有明訂不得提供之外，縣府各局處均應提供相關資料給議員。