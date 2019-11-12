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苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55聯合報 記者劉星君／即時報導

苗栗縣會今開第19屆第2次定期會議，由於在苗栗縣府在開議的兩個工作天，發出一紙公文，縣府根據內政部民國90年的函釋，「欠難提供」相關資料，引議會改革連線議員們不滿，包括無黨籍議員陳品安、黎煥強、時代力量議員曾玟學、民進黨議員羅貴星等，在今天縣長施政報告結束後，紛紛表達抗議，批縣府拒絕監督、濫用法規解釋，國民黨籍議員挺縣府依法行政，議員的權力不能被無限上綱。

議員陳品安說，在開議之前兩個工作天，縣府發出一紙公文，縣府對於議員調閱資料寫著「欠難提供」。陳品安說，「我們是選出來比其他縣市議會的議員還矮一階嗎？」。政府資訊公開法相關規定，除第18條規定9款應限制公開或不予提供資料的情形外，一般人民均可向政府機關申請提供資訊，議員向縣府調閱資料，當然也適用政府資訊公開法等相關規定。

陳品安說，苗縣政府不當引用90年的內政部函釋，忽略政府資訊公開法相關規定，也無視法務部在101年、102年相關函釋見解，恣意限制個別議員調閱資料的權利，於法無據，嚴重影響府會和諧。曾玟學指出，台北市議會也有研擬相關議員索取資料流程圖，批縣府規避監督。

陳品安質詢時，接著詢問民政處，民政處編列250萬元出國考察，考察內容是環保，這個部分是不是要請處長說明。民政處長彭基山說，鄉鎮長是民政處的對口單位，這個出國的對象是「鄉鎮長」當然是民政處的業務，鄉鎮長出國要經過民政處同意。鄉鎮長出國考察，是一屆一次，四年就只有一次，尊重鄉鎮長哪一年要去考察，彙報說明年要出國，就編列在明年預算。

國民黨議員江村貴、黃芳椿等人則認為，議員的權力不應該無限上綱，苗栗縣長徐耀昌說，府會和諧大家要互相尊重，請秘書長研擬議員調閱資料辦法。議長鍾東錦說，縣府還是適度提供資料給議員，才會府會和諧，建議縣府應盡快訂定提供議員個人調閱資料的相關辦法，在此之前，除非涉及機密或法有明訂不得提供之外，縣府各局處均應提供相關資料給議員。

另外，議員陳光軒說，議員出國考察每年10萬元，明年度議會的預算書卻寫議員大陸地區考察費5萬元，不應該限制議員問政需求，限制每名議員要到大陸地區考察；議會秘書長林來居說，議員每年10萬元出國考察是議員的權利，沒有規定5萬元限定要去大陸，這筆經費是可留用，只是名稱不同。

苗栗縣議員曾玟學指出，台北市議會也有研擬相關議員索取資料流程圖，批苗栗縣府規避監...
苗栗縣議員曾玟學指出，台北市議會也有研擬相關議員索取資料流程圖，批苗栗縣府規避監督。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議會11日開議，對於議員調閱縣府資料，縣府「欠難提供」引發議會改革連線議員...
苗栗縣議會11日開議，對於議員調閱縣府資料，縣府「欠難提供」引發議會改革連線議員抗議。苗栗縣長徐耀昌（右一）說，府會和諧大家要互相尊重，請秘書長陳斌山（右二）研擬議員調閱資料辦法。記者劉星君／攝影
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考察出國苗栗縣

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