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桃園鐵路地下化 平鎮站「變小」惹議

2019-11-12 22:51聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園鐵路地下化案綜合規畫預計年底核定，平鎮地區將設站，但平鎮站臨時站將設在環南路...
桃園鐵路地下化案綜合規畫預計年底核定，平鎮地區將設站，但平鎮站臨時站將設在環南路與新富一街。 圖／市議員楊家俍提供
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桃園鐵路地下化綜合規畫預計年底獲核定，但平鎮站設站選址爭議，成為藍綠選舉攻防焦點，國民黨籍立委呂玉玲認為，原計畫在東周鋼鐵廠後農地設站，但今年卻北移665公尺至環南路「大站變小站」，是扼殺平鎮發展，市長鄭文燦強調車站無大小之分，已爭取平鎮臨時站提前3年半使用，未來轉軌地下站。

呂玉玲回應，原先計畫在老街溪南側農業區設站，也就是在東周鋼鐵後方，腹地達30公頃，可興設公車轉運站、停車場與行政園區等，一躍成平鎮新都心，在103、106年都獲交通部可行性研究審查通過，但今年卻被市府翻盤，新址周邊大樓林立、腹地小，沒有轉運點，「將帶來大災難」。

市議員楊家俍昨質詢鐵路地下化平鎮地方爭議說平鎮「大站變小站」？鄭文燦說，大站、小站是「迷思」，站體規模一樣，依台鐵局運量分析，平鎮站屬通勤站，且環南站交通系統完整，未來將與捷運環南線共構，如仍在東周鋼鐵後設站，須辦都市計畫變更並新建道路系統，推動更不易。

呂玉玲反駁，當時在東周鋼鐵後設站址，交通部審查通過可行性研究，報告當中即涵蓋都市計畫發展，也有提出自償率方案，如今設站換址是市府自行翻盤。

鄭文燦認為，平鎮車站設於環南路規畫由交通部主導，未來將與環南路、鐵路林蔭大道和捷運二期南環線共構，現爭取到提前3年半使用，未來會轉軌地下站。

鄭文燦鐵路地下化捷運

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