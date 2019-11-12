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苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23聯合報 記者劉星君／即時報導

小鎮漫遊年，苗栗縣政府文化觀光局推廣南庄深度旅遊，結合慢城理念搭乘低碳環保、舒適便利的台灣好行，探索南庄慢城小鎮的在地風貌，11月中旬登場由苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主題專車，歡迎搭乘台灣好行南庄線感受慢城魅力，愛上苗栗山城慢活。

台灣好行南庄線最新套票上架，推廣低碳旅遊方式，提供旅客環保又便利的景點接駁服務，搭乘台鐵到竹南車站（東出口）即可轉乘台灣好行南庄線輕鬆慢遊南庄小鎮。

文觀局指出，搭配台灣好行南庄線電子套票，直接用手機購買及使用，搭配擴大國旅秋冬遊補助活動加碼送「台灣好行南庄線一日遊」體驗機會，108年11月18日起至12月6日前，凡使用秋冬遊補助入住「頭份市」、「竹南鎮」或「南庄鄉」店家，可獲得「好客南庄一日遊套票2組」，限量50組，送完為止。

文觀局指出，此次最新推出2款台灣好行超值套票「好客南庄一日遊套票$290元」及「慢遊南庄二日遊（適用國旅卡）套票$2500元」，除了台灣好行當日無限乘車券外，網羅南庄在地美食、特色DIY體驗券及精緻住宿等，直接購買套票就可以乘著好行來趟一日輕旅行，若時間充裕可安排二日的台灣好行南庄線深度體驗旅遊。

「台灣好行南庄線」，從竹南火車站發車至南庄老街，今年度更結合電子商務平台「MyCT+」APP推出台灣好行南庄線電子套票，透過手機APP或上網站搜尋（https://reurl.cc/qDnKEE）即可輕鬆購買，使用便利，只要出示手機APP訂單畫面或列印電子憑證至店家櫃台掃描QR Code即可完成核銷認證。

台灣好行南庄線，苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主...
台灣好行南庄線，苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主題專車，歡迎搭乘台灣好行南庄線感受慢城魅力，愛上苗栗山城的慢活。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
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台灣好行南庄線，苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主...
台灣好行南庄線，苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主題專車，歡迎搭乘台灣好行南庄線感受慢城魅力，愛上苗栗山城的慢活。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
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台灣好行南庄線，苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主...
台灣好行南庄線，苗栗吉祥物「貓裏喵」與知名人氣圖文作家「無奈熊」，合作設計聯名主題專車，歡迎搭乘台灣好行南庄線感受慢城魅力，愛上苗栗山城的慢活。圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
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苗栗縣南庄郵便局，是苗栗縣歷史建築十景之一。記者劉星君／攝影
苗栗縣南庄郵便局，是苗栗縣歷史建築十景之一。記者劉星君／攝影
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南庄台灣好行國旅卡

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