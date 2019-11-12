親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

12強Live／張奕六局燃燒103球未失分 3:0領先韓國

影／桃機新塔台試運轉林佳龍巡視新設施

2019-11-12 19:02攝影中心 記者陳嘉寧／即時報導

桃園機場新塔台工程接近尾聲，已經展開試運轉階段。交通部長林佳龍12日下午巡視高達65公尺的新塔台，以及360度模擬塔台訓練系統，實地了解各項設施運作情形，也勉勵航管人員工作辛勞。

林佳龍一行12日下午3時抵達桃園機場新塔台園區，由民航局長林國顯、民航局飛航服務總台總台長黃麗君、副總台長林嘉明等人陪同，先搭電梯登上65公尺高的新塔台，由台北近場管制塔台塔台長袁星健說明15項新設施如何運作，並了解已經在新塔台工作的塔台管制員工作情形。

接著林佳龍進入新塔台園區設置的360環形模擬塔台參觀，了解塔台管制員在各種特殊事件、天候變化等模擬實際情境下，強化演練各項應變能力訓練情形。

曾經參與過1日塔台管制員活動的林佳龍，在模擬塔台戴起耳機及麥克風，模擬指揮調度航機、地面車輛，體驗塔台管制員的工作經驗。

桃園機場68年啟用初期，每天起降班機不到100架次，啟用40年後，今年每天起降班機已經超過730架次，成長8倍。為了滿足不斷成長的航班起降需求，桃園機場塔台及整體園區新建工程從101年展開，總經費12億7000萬元，預計今年12月正式啟用。

新塔台外型以野柳女王頭造型為設計靈感，展現遠眺及守護旅客安全意象。新塔台高65公尺，包括3公尺高的天線，比舊塔台高1點4倍，頂樓管制室室內直徑14公尺，面積比舊塔台大2點5倍，整合並容納15種系統。

曾經參與過1日塔台管制員活動的交通部長林佳龍（左），12日在桃園機場模擬塔台戴起...
曾經參與過1日塔台管制員活動的交通部長林佳龍（左），12日在桃園機場模擬塔台戴起耳機及麥克風，模擬指揮調度航機、地面車輛，體驗塔台管制員的工作經驗。（民航局提供）
分享
桃園機場新塔台（左）已經完成展開試運轉，民航局已經在研究如何拆除舊塔台（右）。記...
桃園機場新塔台（左）已經完成展開試運轉，民航局已經在研究如何拆除舊塔台（右）。記者陳嘉寧／攝影
分享
桃園機場新塔台已經完成展開試運轉，圖為面積為舊塔台2點5倍大的塔台管制室。記者陳...
桃園機場新塔台已經完成展開試運轉，圖為面積為舊塔台2點5倍大的塔台管制室。記者陳嘉寧／攝影
分享
曾經參與過1日塔台管制員活動的交通部長林佳龍（右），12日在桃園機場模擬塔台戴起...
曾經參與過1日塔台管制員活動的交通部長林佳龍（右），12日在桃園機場模擬塔台戴起耳機及麥克風，模擬指揮調度航機、地面車輛，體驗塔台管制員的工作經驗。（民航局提供）
分享
交通部長林佳龍（中）12日巡視桃園機場新塔台及整體園區，聽取民航局飛航服務總台總...
交通部長林佳龍（中）12日巡視桃園機場新塔台及整體園區，聽取民航局飛航服務總台總台長黃麗君（左）的簡報。記者陳嘉寧／攝影
分享

桃園機場林佳龍

相關新聞

桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成

2019-11-12 18:18

衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走

2019-11-12 17:41

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

竹縣社區教運動 延緩長者失能

2019-11-11 23:50

貼近生活 工研院2技術獲美創新獎

2019-11-11 23:46

桃市醫療小管家 到府服務

2019-11-11 23:42

新竹縣社區營養推廣中心 照顧阿公阿婆健康延緩失能

2019-11-11 17:10

竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09

徐耀昌扮天使 為「寒士吃飽30」拋磚引玉

2019-11-11 15:11
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

北市取締綠色人行道路霸 首日清除41件

2019-11-11 23:24

新北朝聖之旅 推動山海線路跑

2019-11-11 22:43

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

落羽松染紅投139線

2019-11-11 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top