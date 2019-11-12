影／桃機新塔台試運轉林佳龍巡視新設施

2019-11-12 19:02 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／即時報導



桃園機場新塔台工程接近尾聲，已經展開試運轉階段。交通部長林佳龍12日下午巡視高達65公尺的新塔台，以及360度模擬塔台訓練系統，實地了解各項設施運作情形，也勉勵航管人員工作辛勞。

林佳龍一行12日下午3時抵達桃園機場新塔台園區，由民航局長林國顯、民航局飛航服務總台總台長黃麗君、副總台長林嘉明等人陪同，先搭電梯登上65公尺高的新塔台，由台北近場管制塔台塔台長袁星健說明15項新設施如何運作，並了解已經在新塔台工作的塔台管制員工作情形。

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接著林佳龍進入新塔台園區設置的360環形模擬塔台參觀，了解塔台管制員在各種特殊事件、天候變化等模擬實際情境下，強化演練各項應變能力訓練情形。

曾經參與過1日塔台管制員活動的林佳龍，在模擬塔台戴起耳機及麥克風，模擬指揮調度航機、地面車輛，體驗塔台管制員的工作經驗。

桃園機場68年啟用初期，每天起降班機不到100架次，啟用40年後，今年每天起降班機已經超過730架次，成長8倍。為了滿足不斷成長的航班起降需求，桃園機場塔台及整體園區新建工程從101年展開，總經費12億7000萬元，預計今年12月正式啟用。