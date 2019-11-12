吟古語做工藝 桃市首屆「無形文化資產保存者」出爐

2019-11-12 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／即時報導



桃園市政府於今天在文化局大廳舉行首屆無形文化資產保存者授證典禮，聚焦在以「人」來維繫的技藝傳承，包含傳統工藝、民俗、傳統表演藝術以及口述傳統等類別，總計有12項保存者或團體獲此殊榮。

該次授證無形文化資產保存者的類別有4種，分別有口述傳統類、傳統工藝類、民俗類及傳統表演藝術類，口述傳統類由泰雅族的Watan Tanga林明福榮獲，林明福為目前桃園地區能清晰傳唱泰雅古語的長老，也是台灣大嵙崁溪流域泰雅族口述傳統的代表人物，由於吟唱口說已鮮少見，因此更突顯該無形文化資產的重要性。

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傳統工藝類有大溪傳統木工藝、木雕、傳統剪黏及交趾陶工藝；民俗類由關聖帝君聖誕慶典及福海宮的飛輦轎和過金火獲得；傳統表演藝術有客家戲及客家八音。其中以大溪傳統木工藝獲得傳統工藝類保存者，作品曾吸引已故總統蔣經國的游禮海表示，傳統工藝需長期訓練，因此要鼓勵培育新人才，才能將傳統工藝發揚光大。

桃市文化局表示，無形文化資產保存者的資格認證，是由民眾先自行填表送至文化局，再經由文化局派出多名專業委員訪查，若確定該技藝有達到一定歷史價值，便會賦予「無形文化資產保存者」的榮耀，且擁有該身份者能申請相關補助，用以推廣技藝並傳承。