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桃園77間學校消防安檢未過 桃園區不合格率達7成

2019-11-12 18:18聯合報 記者張裕珍／即時報導

各縣市校園時傳火警事故，校園消防安檢備受家長關切，市議員萬美玲今天質詢，揭露桃園市竟有77間高中以下學校消防安檢未過關，以她服務的桃園區而言，36間高中以下學校就有25間，不合格率達70%，形同有3萬個孩子暴露火災風險之下，安全堪虞，更擔心消防設備安全不足，又無經費改善，師長心裡都承擔很大責任與壓力，令人憂心。

市長鄭文燦說，學校消防安檢問題，將責請消防局與教育局組成專案小組，以統籌方式整合處理，各級學校以達到消防安檢標準為原則，市府該編預算就要編列，若一年4千萬元的改善經費不足，就要追加，並說消防安全檢查「變嚴格」，各縣市政府都面臨相同問題。

萬美玲說，桃園區高中以下36間學校有7成不合格，項目包括緊急廣播、排煙、滅火器逾期、自動警報器出問題等，並質疑這些消防安檢不合格的學校，教育局並沒有編列經費改善，若學校因消防安檢不合格被開罰，此狀況不合理，也讓家長不安心。

市府教育局教育設施科指出，桃園高中以下共268間，若以77間消防安檢不合格來說，比例不到3成，由於消防安檢不合格學校在桃園區就占了25間，可能是因時間差尚未通過複查，也有可能是各區消防人員安檢標準不同，會再行與消防局聯繫瞭解。

為了改善各校消防設備，市府教育局每年都編列4千萬元補助學校建築物消防設備修繕及更新設備、公共安全簽證及申報作業經費等，今年就核定216校補助2200餘萬元進行改善，其中4校因金額較高，分別高達300萬元到900萬元不等，有的要增設灑水系統或電子偵煙設備等，經費龐大，由於經費有限，已經請學校修正再送到教育局審查。

由於各校申請改善消防設備狀況不一，有的因校舍老舊，適用建管法令不一，教育局指出，目前將與消防局籌組專案小組處理，會針對緊急而重要的項目，由教育局編列或追加相關預算改善，先行補助最優先必要設備，藉以將學校消防設備逐年改善到位。

市府消防局長謝呂泉說，發現學校消防設施不合格，會要求3到6個月期間限期改善，如逾期未改善，就會開單舉發，消防局火災預防科指出，依規定消防安檢至少2年一次，依據最新複查資料，消防安檢不合格學校現為66間，原因如火警偵測器迴路故障、幫浦組件故障、滅火器過期或是預備電源不足等，若有經費修繕即可，並強調法規並無變嚴，應是安檢現由大隊執行，採2人一組，檢查較過往1人仔細許多，若複查未過將罰3萬元以下。

各縣市校園時傳火警事故，校園消防安檢備受家長關心，市議員萬美玲今天質詢，揭露桃園...
各縣市校園時傳火警事故，校園消防安檢備受家長關心，市議員萬美玲今天質詢，揭露桃園市竟有77間高中以下學校消防安檢未過關，以她服務的桃園區而言，36間高中以下學校就有25間，不合格率達70%。圖／市議員萬美玲提供
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各縣市校園時傳火警事故，校園消防安檢備受家長關心，市議員萬美玲今天質詢，揭露桃園...
各縣市校園時傳火警事故，校園消防安檢備受家長關心，市議員萬美玲今天質詢，揭露桃園市竟有77間高中以下學校消防安檢未過關，以她服務的桃園區而言，36間高中以下學校就有25間，不合格率達70%。圖／市議員萬美玲提供
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