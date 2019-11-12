新豐垃圾掩埋場接連起火 環保局將裝排放管預防
2019-11-12 18:46中央社 新竹縣12日電
新竹縣新豐垃圾掩埋場近日接連起火，導致周遭空氣不佳，居民不滿。環保局代理局長羅仕臣今天表示，目前密切關注掩埋場火勢外，研擬加裝排放沼氣管路等方式，預防火勢延燒。
鳳坑村前村長姜政焜表示，新竹縣新豐垃圾掩埋場垃圾累積的沼氣，在本月9日中午遇上火苗引燃，起火後，火勢延燒迅速，消防人員搶救直到10日才將火勢撲滅。
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姜政焜說，昨天與今天新竹縣新豐垃圾掩埋場又復燃，消防人員再前往撲滅火勢，而在掩埋場鄰近有空氣惡臭、悶燒化學味道，幾天下來，附近居民聞到這股味道，難以忍受，希望縣府找出方法解決。
羅仕臣說，目前除密切關注掩埋場火勢外，已向環保署爭取經費，未來將加裝排放沼氣的管路，或採棋盤格、分區暫置等方式來避免火勢延燒。
他說，也將研擬透過AI偵測沼氣來預防火警，但實際運作方式為何，目前正在蒐集相關資料中。
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