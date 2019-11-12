衛福部桃園醫院微創心臟手術造福病友 「開心」趴趴走

2019-11-12 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



3位在衛福部桃園醫院接受微創心臟手術的病友，今天在醫院心臟外科團隊說明微創手術時，分享手術前後的心得，他們都覺得很幸運遇見良醫而且術後恢復良好，很快可以回歸正常生活相當開心與感恩。

桃園醫院舉辦「病人開心趴趴走」，心臟微創手術成員包含外科醫師、麻醉團隊、內科醫師、重症照護及心臟復健團隊都出席，大家和病友一起分享。

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心臟外科醫師袁于婷說，現場分享的3位病友都是心臟瓣膜疾病的患者，楊先生是工程承包商，今年年初工作時覺得喘，呼吸困難，有越來越嚴重的趨勢,檢查後發現是重度二尖瓣逆流，在桃園醫院接受微創二尖瓣修補手術後，約兩周就回到工地開始做一些比較可以負擔的工作。

沈小姐和曾小姐都是家庭主婦，她們都慶幸門診碰到好醫師，醫師很詳細解說她們的情形，因此對醫師有信心也願意接受手術，不然很可能沒機會站在現場分享健康故事。曾小姐多年前已經知道自己心臟瓣膜有問題，活動會喘，也有心律不整的現象，但一直沒有正視這個問題，最近幾個月開始體重減輕，食慾不佳，在家幾乎無法躺著睡覺，躺下就覺得喘，只好到醫院求治。

沈小姐則是因為風溼性心臟病，就醫時不但有嚴重的心律不整，甚至心臟內已經有大量血栓，有很大的中風危險，桃醫心臟外科團隊很快為兩位女士安排了微創二尖瓣修補、三尖瓣修補及心律不整電燒，手術後很快回到家中，兩星期內他們就恢復到原本的日常生活，可以做家事,抱孫子,睡眠和食慾也都會復正常。

袁于婷說，微創心臟手術其實是不切開胸骨的心臟手術的通稱，針對不同的術式有不同的傷口位置,傳統心臟手術都需要將胸骨鋸開,因此會在胸前留下20至30公分的傷口，沒有辦法縮小，且骨頭鋸開復原本身就需要近3個月的時間才會密合緊實，也無法避免骨髓流血，年長的病患可能因為骨質疏鬆導致癒合不良或感染等問題。

袁于婷指出，傳統觀念心臟手術就是要休息好長一段時間，也由於傳統心臟手術需要切開胸骨，骨頭復原時間長、傷口大,現代人生活忙碌，很多青壯年人是家庭經濟支柱,如果因為擔心手術後無法恢復工作而拖延心臟疾病治療的時間,就得不償失了。

袁于婷表示，瓣膜疾病大部分症狀相對發展比較慢速，疾病初期有時只會覺得比較容易累，或活動比較喘，有些人會覺得只是自己年紀大了活動力不佳，很容易輕忽甚至是延誤治療,建議民眾如果有不舒服,喘，或是越活動越喘，心律不整等等症狀，千萬不可大意，要找專業心臟內外科醫師評估，找出最適合自己病況的治療方式，二尖瓣逆流的病患經過適當的修補，長期追蹤的成功率都很高，10年內需要再手術的機率不到一成．病患也不需要長期服用抗凝血劑，是患者的一大福音。