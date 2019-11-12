香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水
2019-11-12 17:27
聯合報 記者曾增勳
／即時報導
桃園市大園區竹圍福海宮廟址，納入桃園航空城計畫第3跑道「蛋黃區」多年來，輔信王公透過乩童傳達不遷廟決定，但上月6日信徒大會重新擲筊請示後王公祖改變心意「決定遷廟」，市長鄭文燦允諾協助廟方選址和拆遷補償，廟方今天下午表示，該廟預定遷址大園埔心前海軍基航空城預定地，廟方信眾近日將請王公祖神明前往勘察新廟址風水。
大園167年歷史的竹圍福海宮奉祀輔信王公，成為沿海漁民信仰中心香火鼎盛，6年前該廟納入桃園航空城計畫第3跑道「蛋黃區」，輔信王公透過乩童傳達該廟龍鳳穴寶地，廟方做出不遷廟決定，交通部畫為「宗教保留區」保留，6年後該廟信徒大會，主委廖德發重新擲筊請示輔信王公，「王公祖決定遷廟」。
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廟方決定遵照輔信王公祖決定遷廟，市議員徐其萬積極向桃園市政府爭取協助選址和拆遷補償，鄭文燦表示，今年10月市政府已向內政部，提出桃園市航空城計畫區段徵收計畫書，福海宮決定拆遷新址，市政府將積極協助廟方選址和拆遷補償。
廖德發表示，福海宮輔信王公傳統飛輦轎、過金火傳統民俗，已列桃園市無形資產保存，由於（輔信）王公祖決定遷址，地點預定在前海軍基地、交通部規畫航空城計畫的公園預定地，本月17日廟方信眾將請王公祖前往實地勘察新廟廟址。
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