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平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園鐵路地下化案綜合規畫預計年底核定，平鎮地區將設站，但平鎮站設站地點備受爭議，立委呂玉玲認為，原計畫在東周鋼鐵廠後設站，但今年卻突然北移665公尺至環南路，「大站變小站」是扼殺平鎮發展，市長鄭文燦今在議會答詢強調車站無大小之分，反指若真如此，立委是失責的，並說已爭取平鎮臨時站提前3年使用，未來轉軌平鎮地下站。

呂玉玲下午回應，原先計畫在老街溪南側農業區設站，也就是在東周鋼鐵後方，腹地達30公頃，可興設公車轉運站、停車場與行政園區等建設，成為平鎮新都心，在103、106年都獲交通部可行性研究審查通過，但今年卻突然翻盤，直言新址周邊大樓林立、腹地小，將成為災難型的車站，再反批市長應要有願景、前瞻性，講話要負責，地方不要帶來災難的小車站。

市議員楊家俍今在議會質詢，詢問鐵路地下化平鎮設站始末，究竟是要設在交通部鐵道局規畫的平鎮市區環南路，還是東周鋼鐵後方的農業區？並質疑立委呂玉玲所提應在農業區設站，該處沒有都市計畫，且無道路系統支持，恐影響鐵路地下化計畫推展。

市府捷運工程局長陳文德說，最早在民國94年的台鐵都會區捷運化建設計畫，就規畫平鎮站址在環南路，但民國98年中央提高架化時，卻未將平鎮站納入計畫範圍，當時縣府時代發現後提案可行性研究，將中壢延伸到平鎮設站，地點在老街溪南側農業區，但雖然交通部審核通過，但卻未獲行政院審查核定，相關都市計畫也無推動，形同暫停，106年地下化可行性評估，雖也在此，但因坡度過大，有安全疑慮，今年綜合規劃提出移往環南路地下道北側，坡度也檢討降為18.6公尺。

市長鄭文燦說，因有新北設鳳鳴臨時站經驗，認為可以與鐵路地下化脫鉤，因此市府積極爭取平鎮臨時站也要脫鉤，獲得中央認同，站址就在環南路地下道北側，也就是最早曾獲行政院核定的位址，未來將與環南路、鐵路林蔭大道共構，再來捷運二期南環線由機場捷運A21環北站起，經環南路、中豐路、山仔頂地區至龍潭，也將於環南路與平鎮車站共構。

鄭文燦強調，平鎮本就有設站計畫，最早希望在環南路設站，而在推動高架化階段，立委呂玉玲確實有提出要移動站點，改在東周鋼鐵廠旁農業區設址的建議案，縣府也辦理可行性研究並獲得交通部同意，但最後卻是未完成法定程序獲行政院及國發會核定，且可行性研究階段並沒有進行相關都市計畫變更，形同「空包彈」。

至於呂玉玲認為，如今北移站址形同「大站變小站」？鄭文燦今天答詢時反駁，大站、小站之說是「迷思」，東周鋼鐵工廠農業區屬農業用地，加上也無都市計畫變更，實際上站體規模一樣，依台鐵局運量分析，平鎮站屬通勤站，設置規模不能與桃園、中壢相比，且環南站交通系統完整，未來與捷運環南線共構後，將會成為當地交通樞紐，如移至東周站須辦理都市計畫變更並重建相關道路系統，推動不易，會導致平鎮車站設置進一步延宕。

對此，呂玉玲仍認為，當時在東周鋼鐵設站址，交通部審查通過可行性研究，報告當中涵蓋都市計畫發展，也有提出自償率方案，是市府自行翻盤，至於以安全坡度為由，北移至環南路，更無道理，應是往南移往楊梅埔心一帶設站才對。

鄭文燦認為，平鎮車站設置於環南路的規畫由交通部主導，中央已歷經多次討論，目前交通部初審通過，設置車站要有配套措施，否則不可行，若改往東周設站，不一定符合平鎮發展需求，目前仍按此計畫推行，現將比照鳳鳴臨時站以3年時間、花費11億元設置，提高市民通勤便利性，環南路及中豐路一帶是設置行政園區的最佳場域，市府也會把部分設施設在宋屋、北勢等地區，平衡都市發展。

鄭文燦說，預計鐵路地下化綜合規畫將送到國發會審查，預計年底前獲核定後，市府將在不影響整體工程進度前提下辦理計畫修正，延伸部分距離，讓出土段在台66線以後，徹底解決延平路交通雍塞問題，另也將爭取財政負擔比照高雄鐵路地下化模式。

桃園鐵路地下化案綜合規畫預計年底核定，平鎮地區將設站，但平鎮站臨時站將設在環南路...
桃園鐵路地下化案綜合規畫預計年底核定，平鎮地區將設站，但平鎮站臨時站將設在環南路與新富一街。圖／市議員楊家俍提供
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立委呂玉玲（右）認為，鐵路地下化平鎮站原計畫在東周鋼鐵廠後設站，但今年卻突然北移...
立委呂玉玲（右）認為，鐵路地下化平鎮站原計畫在東周鋼鐵廠後設站，但今年卻突然北移665公尺至環南路，「大站變小站」，是扼殺平鎮發展。圖／本報資料照
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市議員楊家俍（右）今天質詢鐵路地下化平鎮設站一事，捷工局長陳文德（後站者）、市長...
市議員楊家俍（右）今天質詢鐵路地下化平鎮設站一事，捷工局長陳文德（後站者）、市長鄭文燦答詢。記者張裕珍／翻攝
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機場捷運鐵路地下化鄭文燦

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