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古蹟火災搶救技巧大不同 桃市消防局今實兵演練

2019-11-12 16:16聯合報 記者陳夢茹／即時報導

鑒於今年世界重要文化財屢慘遭祝融，損失慘重，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日選在「八德中正堂」，具有50年代軍方戲院文化及當地歷史的古蹟建物內，舉行消防安全檢測暨搶救實兵演練，用高空噴灑水霧的方式滅火，減少強力水壓對古蹟的破壞，以保存文化資產為最高原則。

由於近期法國聖母院、日本琉球首里城接連發生火災，經過當局實地勘查，初步推測起火原因皆與電氣系統故障有關，因此桃市消防局第一救災救護大隊未雨綢繆，安排專責安檢隊攜帶精密熱顯像儀確認電氣系統有無異常高溫，這次一共派出5台消防車及一台雲梯車進行實地演練，其中針對古蹟，特別使用「水霧的周界防護」滅火方式，以高空噴灑水霧來降低對古蹟的破壞程度。

桃園市政府消防局第一救災救護大隊大隊長賴志忠，據實地瞭解後發現，桃園市立圖書館大湳分館中百分之七十的建物是木造，加上館中有著豐富的藏書，皆屬於易燃物品，透過這次的實兵演練，不但讓消防隊員有機會能演習古蹟災害時的救援程序，更能讓館方工作人員知曉火災時的應變方式，及如何安全且有效的疏散館內民眾。

桃園市立圖書館大湳分館，前身為八德中正堂，建於民國53年，裡頭有著50年代的軍方戲院，加上建築結構為加強磚造、屋頂為芬克式桁架木構造，經市府接管整修利用後，以圖書館的形式再度重回市民的生活中，形成富有軍工建築特色的圖書館。

鑒於今年世界重要文化財屢慘遭祝融，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日選在前身為...
鑒於今年世界重要文化財屢慘遭祝融，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日選在前身為「八德中正堂」的桃園市立圖書館大湳分館舉行古蹟搶救實兵演練。記者陳夢茹／攝影
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鑒於今年世界重要文化財屢慘遭祝融，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日選在前身為...
鑒於今年世界重要文化財屢慘遭祝融，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日選在前身為「八德中正堂」的桃園市立圖書館大湳分館舉行古蹟搶救實兵演練。記者陳夢茹／攝影
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桃園市政府消防局第一救災救護大隊除舉行古蹟搶救實兵演練外，也出動攜帶精密熱顯像儀...
桃園市政府消防局第一救災救護大隊除舉行古蹟搶救實兵演練外，也出動攜帶精密熱顯像儀的專責安檢隊，確認館內電氣系統是否有異常高溫。記者陳夢茹／攝影
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古蹟圖書館建築

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