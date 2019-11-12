親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議會今開議，當上午議程結束，藍、綠議員爆發言語衝突，正當議員曾玟學跟議長鍾東錦提出「下午要不要繼續開會」，國民黨團書記長、議員江村貴拍桌爆粗口「他媽的」，民進黨議員陳光軒則回「你在說什麼」，雙方發生言語衝突，過程中多名議員上前拉開，苗栗縣長徐耀昌中間緩頰，試圖將兩派人馬拉離。陳光軒說，對國民黨議員罵粗話，保留法律追溯權。

苗栗縣議會今舉行第19屆第2次定期會議，上午縣長施政總報告、預算編列說明、縣府提案報告與三讀議案第一讀會。

縣長徐耀昌施政總報告結束後，苗縣議會改革連線的議員，民進黨議員羅貴星、無黨籍陳品安、時代力量曾玟學等人，對縣府在議會開議前兩個工作天，發出一紙公文，不能提供相關資料給議員。羅貴星批，議員對縣府業務單位提供相關資料，議員卻沒調閱權，「民政處濫用法規解釋，閹割議員問政權利」。

多名議員針對此事爭論不休，縣長徐耀昌說，一切依法行政，基於府會和諧互相尊重。國民黨議員也舉手發言，認為議員不要無限上綱自己的權利。

中午12點，苗栗縣議長鍾東錦裁示散會，議員曾玟學舉手表達抗議，按照議程「今天開會時間上午10點到下午5點，中午縣長要吃飯休息沒意見，兩點應該要回來繼續開會」。這時國民黨議員黃芳椿說，下午改下鄉審查。曾玟學說，要求若要變更議程，應進行表決。之後議長鍾東錦詢問，要不要變更下午的議程，這時沒有議員舉手。之後國民黨的議員接連離席。

就在離席時，國民黨團書記長、議員江村貴竟說「我們就是人比較多，不然你們要怎樣？」「他媽的你們要怎樣？」突然爆粗口，接著扯到同婚議題，批民進黨亂搞等語，民進黨議員陳光軒質疑「你剛剛在說什麼，給我收回」，接著國民黨議員余文忠上前推人，江村貴說「言論免責權」，場面混亂，多名議員上前制止，苗栗縣長徐耀昌也上前拉開兩方人馬，徐耀昌說，「不要吵了」。

苗栗縣議會今上午散會時，藍綠爆發言語衝突，苗栗縣長徐耀昌（右一）上前勸架拉開兩派...
苗栗縣議會今上午散會時，藍綠爆發言語衝突，苗栗縣長徐耀昌（右一）上前勸架拉開兩派人馬「不要吵了」。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣議會今中午散會時，國民黨議員江村貴（左二）與民進黨議員陳光軒（黑色外套背對...
苗栗縣議會今中午散會時，國民黨議員江村貴（左二）與民進黨議員陳光軒（黑色外套背對者）爆發言語衝突，苗栗縣長徐耀昌上前勸架拉開兩派人馬「不要吵了」。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣議會今中午散會時，國民黨議員江村貴（左二）與民進黨議員陳光軒（右二，黑色外...
苗栗縣議會今中午散會時，國民黨議員江村貴（左二）與民進黨議員陳光軒（右二，黑色外套）爆發言語衝突，苗栗縣長徐耀昌（右一）上前勸架拉開兩派人馬「不要吵了」。記者劉星君／攝影
分享

國民黨徐耀昌苗栗縣

相關新聞

桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

竹縣社區教運動 延緩長者失能

2019-11-11 23:50

貼近生活 工研院2技術獲美創新獎

2019-11-11 23:46

桃市醫療小管家 到府服務

2019-11-11 23:42

新竹縣社區營養推廣中心 照顧阿公阿婆健康延緩失能

2019-11-11 17:10

竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09

徐耀昌扮天使 為「寒士吃飽30」拋磚引玉

2019-11-11 15:11

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

竹市國小奧林匹亞科學競賽 學童用科學原理造夢

2019-11-11 12:24

竹縣獲前瞻8000萬補助 提升3風景線道路品質

2019-11-11 12:23

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

里鄰長聯誼研習經費可募款贊助？ 桃市府：禁止

2019-11-11 11:18
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top