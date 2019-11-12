苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」
2019-11-12 15:50
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣議會今開議，當上午議程結束，藍、綠議員爆發言語衝突，正當議員曾玟學跟議長鍾東錦提出「下午要不要繼續開會」，國民黨團書記長、議員江村貴拍桌爆粗口「他媽的」，民進黨議員陳光軒則回「你在說什麼」，雙方發生言語衝突，過程中多名議員上前拉開，苗栗縣長徐耀昌中間緩頰，試圖將兩派人馬拉離。陳光軒說，對國民黨議員罵粗話，保留法律追溯權。
苗栗縣議會今舉行第19屆第2次定期會議，上午縣長施政總報告、預算編列說明、縣府提案報告與三讀議案第一讀會。
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縣長徐耀昌施政總報告結束後，苗縣議會改革連線的議員，民進黨議員羅貴星、無黨籍陳品安、時代力量曾玟學等人，對縣府在議會開議前兩個工作天，發出一紙公文，不能提供相關資料給議員。羅貴星批，議員對縣府業務單位提供相關資料，議員卻沒調閱權，「民政處濫用法規解釋，閹割議員問政權利」。
多名議員針對此事爭論不休，縣長徐耀昌說，一切依法行政，基於府會和諧互相尊重。國民黨議員也舉手發言，認為議員不要無限上綱自己的權利。
中午12點，苗栗縣議長鍾東錦裁示散會，議員曾玟學舉手表達抗議，按照議程「今天開會時間上午10點到下午5點，中午縣長要吃飯休息沒意見，兩點應該要回來繼續開會」。這時國民黨議員黃芳椿說，下午改下鄉審查。曾玟學說，要求若要變更議程，應進行表決。之後議長鍾東錦詢問，要不要變更下午的議程，這時沒有議員舉手。之後國民黨的議員接連離席。
就在離席時，國民黨團書記長、議員江村貴竟說「我們就是人比較多，不然你們要怎樣？」「他媽的你們要怎樣？」突然爆粗口，接著扯到同婚議題，批民進黨亂搞等語，民進黨議員陳光軒質疑「你剛剛在說什麼，給我收回」，接著國民黨議員余文忠上前推人，江村貴說「言論免責權」，場面混亂，多名議員上前制止，苗栗縣長徐耀昌也上前拉開兩方人馬，徐耀昌說，「不要吵了」。
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