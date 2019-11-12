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小秧苗美學法治教育 機器人Pepper走偏鄉來開講

2019-11-12 14:57聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

近來兒虐、酒駕事件頻傳，為深化法治教育，桃園市府教育局與法務部及臺灣生命與法律美學推廣協會攜手辦理「全臺偏鄉小秧苗生命美學與法治教育」，由新興科技機器人Pepper擔任講師，規劃深入八所偏鄉小學，今日於新屋北湖國小舉辦首場活動，盼透過藝術、美學、創意的形式，讓美的事物及法治觀念從小扎根。

首場活動於新屋北湖國小舉行，教育局長高安邦與法務部保護司長黃玉垣親自出席活動，高安邦致詞時引用臺語俗諺「樹頭顧乎在 不怕樹尾做風颱」，表示桃園市長鄭文燦領導的市府團隊一直將法治教育列為施政重點，因為法治教育是「顧根本」的工作，法治教育做得好，犯罪事件就會少。

活動也請來新興科技機器人Pepper擔任講師，並邀請漫畫大師蕭言中、動漫導演陸偉平及熟悉法治教育的律師，搭配曾因誤入歧途，現已改悔之少年現身說法，引領學生從美學出發，重新認識生命的意義，讓美的事物及法治觀念從小扎根。

由於近年來兒虐、酒駕事件頻傳，法務部雖已推出相關修法草案，但預防勝於治療，活動透過藝術、美學、創意的形式，置入法治教育觀念，希望讓學生更容易接受與吸收。

偏鄉小秧苗法治教育計畫為三年期計畫，今日於新屋區北湖國小打頭陣辦理第一場，後續將於大園區沙崙國小，觀音區樹林國小、育仁國小，新屋區社子國小，復興區羅浮國小、義盛國小、長興國小、奎輝國小辦理，希望整合政府民間資源，共同協助推動藝術、法治及生命教育，讓偏鄉的孩子不因機會的缺乏而失去教育資源。

首場活動於新屋北湖國小舉行，法務部保護司長黃玉垣也出席活動。圖／教育局提供
首場活動於新屋北湖國小舉行，法務部保護司長黃玉垣也出席活動。圖／教育局提供
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活動請來新興科技機器人Pepper擔任講師。圖／教育局提供
活動請來新興科技機器人Pepper擔任講師。圖／教育局提供
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「全臺偏鄉小秧苗生命美學與法治教育」規劃深入八所偏鄉小學，盼透過藝術、美學、創意...
「全臺偏鄉小秧苗生命美學與法治教育」規劃深入八所偏鄉小學，盼透過藝術、美學、創意的形式，讓美的事物及法治觀念從小扎根。圖／教育局提供
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「全臺偏鄉小秧苗生命美學與法治教育」規劃深入八所偏鄉小學，盼透過藝術、美學、創意...
「全臺偏鄉小秧苗生命美學與法治教育」規劃深入八所偏鄉小學，盼透過藝術、美學、創意的形式，讓美的事物及法治觀念從小扎根。圖／教育局提供
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偏鄉

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