桃機60分貝噪音線有模糊帶 鄭文燦：請中央特別補償

2019-11-12 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議員游吾和昨天在議會市政總質詢指出，桃園國際機場噪音補償相關規定、噪音範圍內居民健康檢查費用補助應顧及公平合理，並詢問環保局重新監測桃園國際機場三級噪音區域內監測點設立位置，還有增加住戶數調查結果，因為民眾對此有疑慮。

環保局長呂理德說明，由於機場四個角落皆納入監測點，估計增加2000多戶，正式報告結果出爐後會再說明，至於監測點位置原則上以公共建築為主，如私有土地經同意也可設置。

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鄭文燦表示，目前機場噪音影響範圍周邊還有部分地區因受季節及風向所影響，部分飛機進出場超過時部分沒超過，未符合平均60分貝的噪音補償標準，因此未納入補償範圍引起疑慮，這個問題，已經請環保局持續向交通部民航局反應，請民航局和機場公司研議是否另予特別補償，確保航空噪音防制區內居民權益。

游吾和說，按「國際機場園區發展條例」不應刪除60分貝噪音線範圍等相關規定，以維護大園區居民權益。鄭文燦指出，游議員所提的條例是草案修正方向，也是部分立委的主張尚未立法通過，目前民用航空法已將噪音防制費修正為噪音補償金，過去桃園縣府時期運用這些經費支援公共建設，升直轄市後，反而由市府另外編列許多經費，加碼挹注大園區公共建設，補償金則多用於鄉親直接權益上。

鄭文燦認為，至於未來噪音補償金範圍擴大問題，受補償者增加，確實會造成人均補償額度降低，假設要修法納入附近地區，須清楚定義可執行的劃分標準，否則易生邊界爭議，且必須要有額外財源，以最大程度保護噪音影響範圍內居民的生活和權利。

環保局長呂理德也說，目前市府仍以「桃園市桃園國際機場航空噪音防制費發放作業與使用辦法」定義為主，以60分貝線內劃設機場噪音防制區，這部分並沒有收到中央指示要變更，將來法案修正通過後也會依照現行定義務實檢討。