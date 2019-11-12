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「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

客家委員會與新竹縣政府合作辦理「浪漫台三線藝術季」，在竹東市場內推出「浪漫好時•好食市場派對」展區，以及「跨界料理趣」、「百變芥菜宴」的主題餐桌美食饗宴活動，近日開放報名，詳情可上「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁搜尋。

縣長楊文科表示，希望遊客能在這全國最大的客家傳統市場中，親身體驗道地客家文化與竹東小鎮的魅力，歡迎大家來作客！

產發處表示，展區裡特別邀請藝術家曾偉豪創作市音景裝置，對市場聲音的探索與研究，將無形的能量轉化為可視，透過藝術創作的能量，讓遊客體驗竹東市場的各種熱鬧聲音。

主題餐桌饗宴「跨界料理趣」，透過3位跨界料理人，搭配透過義式及日式的料理方式重新詮釋客家料理，創造新風味，並帶入市場內的食材來源，建立消費的生活永續延伸新觀念；「百變芥菜宴」則介紹來竹東絕對不可錯過在地達人所栽種的芥菜，芥菜的保存有不同的方式，透過餐桌多元菜色的呈現，讓大家認識傳統客庄的老智慧。

產發處表示，「跨界料理趣」將在11月19日、26日舉辦， 14日中午12點開放報名；「百變芥菜宴」則在12月3日、7日登場，21日中午12點開放報名，歡迎有興趣的民眾報名參加。

客家委員會與新竹縣政府合作辦理「浪漫台三線藝術季」，在竹東市場內推出「浪漫好時•...
客家委員會與新竹縣政府合作辦理「浪漫台三線藝術季」，在竹東市場內推出「浪漫好時•好食市場派對」展區，以及「跨界料理趣」、「百變芥菜宴」的主題餐桌美食饗宴活動。圖／新竹縣政府提供
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台三線新竹楊文科客委會

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