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桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園藝文特區藝文展演中心周邊近年飽受鴿害問題，屢見大批鴿群棲息公園綠地與人行空間，市議員郭麗華、余信憲今在議會聯合質詢，認為鴿害衍生環境、交通與傳染病等問題，一連質詢市長鄭文燦衛生局、環保局、農業局與文化局長等人，建議採收容處理，市長鄭文燦說，會採專案方式處理，將參酌地方居民意見，朝設驅鳥設施並宣導勿餵食方向改善。

桃園藝文特區藝文展演中心周邊近年飽受鴿害問題，屢見大批鴿群棲息公園綠地與人行空間...
桃園藝文特區藝文展演中心周邊近年飽受鴿害問題，屢見大批鴿群棲息公園綠地與人行空間，市議員郭麗華、余信憲今在議會聯合質詢，認為鴿害衍生環境、交通與傳染病等問題，要求市府重視改善。圖／市議員郭麗華提供
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郭麗華說，藝文特區是桃園指標發展區域，今天質詢時秀出2張藝文展演中心鴿群與民眾互動的照片，先問市長鄭文燦看了「有什麼感覺」，鄭回答看來「人很悠閒，連鴿子也來了」，但郭接著說，鴿子雖來了，但造成居民住家很大困擾。

郭再問衛生局長王文彥「鴿群聚集是否幸福？」王文彥說，幸福美麗中間會有不幸的疾病，是可以預防的，不過依據過往統計，腦膜炎發生率不高，郭說，即便如此但我們值得冒險嗎？王回，要宣導避免與鴿群接觸，要勤加洗手。

郭麗華接著又質詢環保局長呂理德、文化局長莊秀美與農業局長郭承泉等人，如何處理展演中心鴿害問題？她認為，貓狗遭棄養可以收容處理，建議農業局考慮將野鴿收容，並採雄雌分離，不讓野鴿繁衍，「不要傷害、撲殺牠，採收容處理」，否則各局處推來推去不是辦法。

「不該沒有發生狀況，就沒有危機意識！」郭麗華說，民眾任意餵養鴿子，當地社區反映多年，但鴿子卻是倍數成長，衍生問題包含亂飛到馬路上，危害交通安全，影響附近住戶安寧，如叫聲吵、亂排泄、死鴿子問題，甚至會有傳染病問題如禽流感、H5N2、腦膜炎等隱憂。

郭說，民眾透過1999專線陳情多次，但都沒有得到滿意回覆，她建議市府派員加強取締、依法裁處，環保局動保防疫處、工務局公園路燈管理處 廣設警告牌、遠距廣播器勸導，希望市府要有魄力執行。

農業局長郭承泉說，處理鴿害最重要是不要餵養，會積極處理如跟里長來合作；鄭文燦也說，鴿害若衍生流感、日本腦炎、環境汙染等疑慮，或是帶個居民生活不便，市府將執行專案，設置驅鳥設施，並勸導不要餵食，市府執行時也會參酌地方居民意見處理。

桃園藝文特區藝文展演中心周邊近年飽受鴿害問題，屢見大批鴿群棲息公園綠地與人行空間...
桃園藝文特區藝文展演中心周邊近年飽受鴿害問題，屢見大批鴿群棲息公園綠地與人行空間，市議員郭麗華、余信憲今在議會聯合質詢，認為鴿害衍生環境、交通與傳染病等問題，要求市府重視改善。圖／市議員郭麗華提供
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鄭文燦衛生局禽流感藝文特區

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