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不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

32歲的徐千祥、林沂澂結婚8年，上個月生下第6胎，成為新竹市近10年來首見這麼年輕的爸媽生第6胎，在少子化浪潮下的年輕世代十分難得，市長林智堅日前探視，致贈4萬元生育津貼、新生兒奶瓶禮盒及尿布，期許更多年輕夫妻學習他們「能生、敢生、願生」的精神，市府會持續營造友善的育兒環境，做年輕爸媽的「神隊友」。

新竹市32歲的徐千祥、林沂澂夫妻結婚8年，日前生下第6胎，市長林智堅（左）日前探...
新竹市32歲的徐千祥、林沂澂夫妻結婚8年，日前生下第6胎，市長林智堅（左）日前探視，致贈生育津貼及奶瓶禮盒、尿布。圖／市府提供
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林沂澂說，她於民國100年結婚，第2年就生下長子，接著陸續產下兩男兩女，上個月生下第6胎也是女兒，目前已有3男3女，「已經夠了」，不想再生了！

她說，丈夫在科學園區上班，她在家照顧孩子，對生育秉持隨緣的態度，並沒有特別在意生男或生女，6個孩子大都相差1歲到1歲半，現在老大已經上小一了，一次帶6個孩子蠻辛苦的，還好媽媽及婆婆都會幫忙帶。

林智堅日前由民政處長倪冠勛、東區區公所區長徐俊榮及北區戶政所主任陳麗琪等人陪同到徐宅探視，除了徐千祥夫妻的6個孩子，加上林沂澂兄姊的小孩，家裡共有12個孩子，熱鬧滾滾，林智堅也拿出動物園萬花筒和乖乖桶與孩子同樂。

林智堅說，新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，不只是兒童城市，也是「幸孕城市」，他上任來要讓年輕爸媽敢生、養得起、教得好，做年輕爸媽最強大後盾，讓竹市成為全國最會生、最幸福城市。

市府指出，為減輕家長負擔，提供免費育兒指導員；增加1380個公幼與非營利幼兒園名額，更設立東區、香山及今年將啟用的北區親子館，達到一區一親子館目標，也開辦定點臨時托育服務，率先補助4歲幼兒就讀幼兒園。

市府民政處指出，生育津貼政策補助第1胎1萬5千元、第2胎起每胎增加5千元，雙胞胎補助5萬元、3胞胎以上或第2次雙胞胎則補助10萬元；家有0至4歲的孩子，新竹市每個月提供2500元育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員合作，則有6千元托育補助，希望這些全方位福利政策，能為年輕父母提供實質的支持。

林智堅生育新竹少子化生育補助托育

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