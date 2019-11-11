新竹縣社區營養推廣中心 照顧阿公阿婆健康延緩失能

2019-11-11 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



為照顧阿公阿婆健康，新竹縣衛生局去年在關西鎮衛生所成立「新竹縣社區營養推廣中心」，今年針對關西石光社區及新埔鹿鳴社區2個共餐據點，設計8周營養及運動肌力課程，發現成功讓長者延緩失能，衛生局14日將在新埔鹿鳴集會舉辦示範據點成果發表會，讓其他社區中心觀摩學習。

縣長楊文科表示，縣內有客家、閩南、泰雅、賽夏、阿美族等多元文化族群，65歲以上長者約有7萬多人，佔了12.48%，屬於高齡化社會，長者隨著年紀增長，面臨咀嚼、吞嚥能力變差，及長期營養不均的問題，而透過設立「新竹縣社區營養推廣中心」，就能實際了解在地長者營養需求及問題，也藉由專業營養師介入社區，有效提升在地長者的均衡飲食行為。

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新竹縣衛生局長殷東成表示，衛生局去年成立「新竹縣社區營養推廣中心」，持續推動社區長者營養政策，辦理13鄉鎮居民營養問題分析及風險篩選、社區營養照護人員培訓及健康餐飲輔導，並針對多元的民族膳食，辦理共餐據點團體營養教育課程及餐飲實作示範，與養營教育相關活動。

今年衛生局跨局處與社會處、農會辦理4場宣導活動，藉由3名專業營養師及衛生所公衛護理師走入全鄉鎮社區，共辦理52場團體衛教及餐飲實作示範，共1453名長者參與，課後營養知識評值提升21.5%，受到社區長者好評。

衛生局表示，石光社區及鹿鳴社區2個共餐據點的長者，在經過8周的營養及運動肌力課程後，長者的握力、營養知識及自主運動習慣人數都有提升的趨勢，且營養示範據點也成功達到長者延緩失能目的。