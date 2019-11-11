桃園三界爐傳奇三元宮飲水思源 捐30萬獎助10校子弟
2019-11-11 16:54
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市八德、大溪地區4座奉祀三官大帝廟宇，3年前發起三官大帝「三界爐」民俗活動，今年輪祀到八德區三元宮，趁今天慶祝水官大帝誕辰，將「三界爐」三官大帝移至三元宮輪祀，舉辦溯源尋根飲水思源活動，三元宮更提供30萬元捐贈八德10所學校獎學金，鼓勵優秀學生向學，也象徵文化傳承。
清代乾隆年間曾有輪祀「三界爐」供奉三官大帝民俗儀式，不知何年停辦，3年前八德三元宮發起恢復三界爐輪祀民俗活動，結合茄苳溪元聖宮、南興永昌宮、霄裡玉元宮共4座三官大帝廟宇，輪值奉祀「三界爐」，今年三界爐由永昌宮奉請至三元宮供奉，市長鄭文燦、三元宮主委呂林小鳳等人進行「三界爐傳奇」溯源尋根飲水思源取水儀式，感念先民開墾、飲水思源的重要。
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鄭文燦表示，桃園地區奉祀三官大帝廟宇總共22座，數量全台之冠，也是桃園獨特的文化，今年率先在三坑永福宮展開三官大帝三界爺文化祭，有三界爺主題特展、文化講座、遶境祈福活動，明年預定移師楊梅高山頂啟明宮舉辦，後年將在八德三元宮舉辦，希望藉三界爺文化祭活動，將保存近300年信仰文化發展為地方特色和傳統。
呂林小鳳移率信眾慶祝水官大帝誕辰，信眾將永昌宮「三界爐」請爐三元宮供奉，進行遶境祈福、完成安座活動，呂林小鳳表示，「三界爐」輪祀民俗恢復第3年，為發揚文化傳承，未來希望龍潭、楊梅更多三官大帝廟宇加入，為鼓勵優秀學生向學，三元宮更提供30萬元捐贈八德10所學校獎學金，取之社會用之社會傳承文化扎根。
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