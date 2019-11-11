幫醫師拍形象照 聯新國際醫院另類慶醫師節

2019-11-11 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



聯新國際醫院安排專業攝影師，幫醫院每位醫師拍攝專業形象照，圖為骨科主任侯咸仰醫師的拍照現場。圖／聯新國際醫院提供 分享 facebook

手機普及、網路吃到飽，民眾看病上網預約掛號，快速方便。有些醫師的網路照片跟本人「差很大」，再加上手機螢幕小，看錯醫師掛錯號時有所聞。

聯新國際醫院在醫師節前夕，今天在院內架設攝影棚，由專業攝影師幫全院醫師拍個人照，希望民眾更好認。200多位醫師梳妝打扮依序拍照，也算是另類的醫師節活動。

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明天11月12日是國父誕辰紀念日，也是一年一度的醫師節。聯新國際醫院特別找來曾為桃園市政府團隊、柯P掌鏡的攝影師，幫全院醫師拍攝形象照，打造醫師專業，又不失親切的形象，拉近民眾與醫師的距離，提升醫病關係。

聯新國際醫院助理副院長陳子安表示，有些醫師照片看起來「年代久遠」或「不符現況」，和本人「差很大」，走在路上叫錯名字、錯認人，也很尷尬。

醫院特地幫所有醫師拍攝專業形象照，照片將用於官方網站與衛教文宣，讓民眾「按圖索驥」不會「認錯人」，可以拉近醫師和民眾的距離，讓病患對醫師有更多信任，進而提升醫病關係，以及醫院醫療品質水準。

陳子安表示，大部份醫師都沒有拍專業攝影的經驗，從化妝到擺姿勢，對醫師而言也是新奇的體驗，也希望藉此讓醫師重溫，當年初次穿上白袍的感覺，重拾行醫的熱忱與初衷，持續秉持「視病猶親」的態度，繼續為病人服務。

骨科主任侯咸仰醫師，曾多次上電視節目及媒體採訪，對攝影機和鎂光燈並不陌生，對於醫院拍攝專業形象照，也感到新奇有趣。侯醫師笑著說，自從結婚照之後，就沒有拍正式形象照，拍攝時包括化妝、髮型、服裝、燈光都很講究，為避免眼鏡反光，現場準備多款鏡框任君搭配，相當有趣。

攝影師表示，一般沙龍照、婚紗照都強調顏值高、氣氛佳的柔美感覺；政治人物要平易近人、搏感情的照片，才能為選票加分。醫師要同時具備專業與親切形象，因此燈光要強調立體感，動作姿勢要有氣勢，表情展現自信，才能拍出醫師專業、可敬、可近、活力、俐落的感覺。