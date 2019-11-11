親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

幫醫師拍形象照 聯新國際醫院另類慶醫師節

2019-11-11 16:13聯合報 記者張弘昌／即時報導

聯新國際醫院安排專業攝影師，幫醫院每位醫師拍攝專業形象照，圖為骨科主任侯咸仰醫師...
聯新國際醫院安排專業攝影師，幫醫院每位醫師拍攝專業形象照，圖為骨科主任侯咸仰醫師的拍照現場。圖／聯新國際醫院提供
分享

手機普及、網路吃到飽，民眾看病上網預約掛號，快速方便。有些醫師的網路照片跟本人「差很大」，再加上手機螢幕小，看錯醫師掛錯號時有所聞。

聯新國際醫院在醫師節前夕，今天在院內架設攝影棚，由專業攝影師幫全院醫師拍個人照，希望民眾更好認。200多位醫師梳妝打扮依序拍照，也算是另類的醫師節活動。

明天11月12日是國父誕辰紀念日，也是一年一度的醫師節。聯新國際醫院特別找來曾為桃園市政府團隊、柯P掌鏡的攝影師，幫全院醫師拍攝形象照，打造醫師專業，又不失親切的形象，拉近民眾與醫師的距離，提升醫病關係。

聯新國際醫院助理副院長陳子安表示，有些醫師照片看起來「年代久遠」或「不符現況」，和本人「差很大」，走在路上叫錯名字、錯認人，也很尷尬。

醫院特地幫所有醫師拍攝專業形象照，照片將用於官方網站與衛教文宣，讓民眾「按圖索驥」不會「認錯人」，可以拉近醫師和民眾的距離，讓病患對醫師有更多信任，進而提升醫病關係，以及醫院醫療品質水準。

陳子安表示，大部份醫師都沒有拍專業攝影的經驗，從化妝到擺姿勢，對醫師而言也是新奇的體驗，也希望藉此讓醫師重溫，當年初次穿上白袍的感覺，重拾行醫的熱忱與初衷，持續秉持「視病猶親」的態度，繼續為病人服務。

骨科主任侯咸仰醫師，曾多次上電視節目及媒體採訪，對攝影機和鎂光燈並不陌生，對於醫院拍攝專業形象照，也感到新奇有趣。侯醫師笑著說，自從結婚照之後，就沒有拍正式形象照，拍攝時包括化妝、髮型、服裝、燈光都很講究，為避免眼鏡反光，現場準備多款鏡框任君搭配，相當有趣。

攝影師表示，一般沙龍照、婚紗照都強調顏值高、氣氛佳的柔美感覺；政治人物要平易近人、搏感情的照片，才能為選票加分。醫師要同時具備專業與親切形象，因此燈光要強調立體感，動作姿勢要有氣勢，表情展現自信，才能拍出醫師專業、可敬、可近、活力、俐落的感覺。

醫師攝影

相關新聞

竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09

徐耀昌扮天使 為「寒士吃飽30」拋磚引玉

2019-11-11 15:11

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

竹市國小奧林匹亞科學競賽 學童用科學原理造夢

2019-11-11 12:24

竹縣獲前瞻8000萬補助 提升3風景線道路品質

2019-11-11 12:23

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

里鄰長聯誼研習經費可募款贊助？ 桃市府：禁止

2019-11-11 11:18

記者遺愛苗栗 23年發千萬獎學金

2019-11-10 23:49

行動支付平台各自為政 民眾使用意願低

2019-11-10 23:44

中壢無零錢商圈計畫 僅1處跟進

2019-11-10 23:42

潛水員海底撈 清200公斤垃圾

2019-11-10 23:17

用鏡頭說故事 新住民生活點滴原汁原味呈現

2019-11-10 19:22

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38
看更多

熱門文章

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與

2019-11-10 17:54

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top