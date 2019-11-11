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竹市地政業務結合光達技術 精確掌握房地資料

2019-11-11 16:13聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

竹市地政業務結合光達技術，讓民眾可精確掌握房屋土地資料。圖／新竹市府提供
竹市地政業務結合光達技術，讓民眾可精確掌握房屋土地資料。圖／新竹市府提供
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地政服務也可以很「科技」！新竹市全台首創「地籍測量結合光達（LiDAR）技術」及「 按季發布交易動態」地政服務，地政處代理處長曾淑英表示，有別於以往地籍測量費時，較耗費人力，新竹市率全台之先，首創將光達技術運用在地籍測量，以光達掃描建置高精度的3D點雲模型，再建立視覺化的地籍調查表，未來申請服務的市民，可更精確掌握自身房屋土地資料。

「想買房民眾可以隨時查到正確、最新房價」，曾淑英表示，竹市地政處的「按季發布交易動態」服務，可即時揭露新竹市的待售新成屋交易資訊，有效縮短資訊落差，實施前資訊落差達9至21個月，實施後最多可減少18個月的資訊落差，提供民眾透明、即時的交易資訊。

今年新竹市地政處共提出13項研究創新，包含跨縣市代收、地籍存摺、地籍異動即時通、住址隱匿等便民服務，也走入校園為莘莘學子宣導租屋資訊，曾淑英表示，其中「租屋行情多元參考」是透過大數據分析各路段租金行情，提供租屋民眾透明公開資訊。另外，新竹市幸福宜居網也建置土地徵收補償保管款查詢功能及土地資料庫，開放民眾及公務查詢，皆為非六都唯一。

地政處表示，民眾可多加利用本府設置的「新竹市幸福宜居網」，網站提供一站式服務，整合各項服務及中央和地方資訊，讓民眾快速掌握購屋和地政資訊。

新竹土地徵收房價房市

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