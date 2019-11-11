竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市長和公園的榕樹是地方重要意象。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

新竹市長和公園在當地歷史悠久，已超過28年沒有大規模整修，如今重整為明亮開闊，成為適合所有年齡層休憩的美麗公園，除了保留百年老榕樹、新設遮蔭長廊和高架樹屋等休憩點，也鋪設新竹市第一個環繞整座公園的跑道，還有適合幼童的溜滑梯與年輕人喜愛的圓型籃球場，是一座老少咸宜的「森林客廳」。

市長林智堅坐在遮蔭長廊與鄰里居民喝咖啡、話家常，並沿環園慢跑道，走到高架樹屋平台瞭望整座公園，並與地景遊具區的孩子們打招呼，林智堅表示，上任後投入核定總額超過4.4億推動「進擊的公園」，預計活化22座公園，今天啟用的第18座長和公園，由市府爭取內政部營建署補助計畫，投入總工程經費1457萬元，整平鋪面、新設地景式遊具，並設置竹市第一個在公園裡的跑道，讓大小朋友都可以來公園休閒運動。

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新竹市長和公園高架樹屋平台。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

城銷處表示，長和公園是因地緣關係，是附近居民交流集會的好所在，榕樹是長和公園很重要的地方意象，許多居民從小就在大榕樹下玩耍，因此改造時首要思考如何保留社區記憶，並加深居民的認同，團隊決定設立「榕樹公廣場」，並新增花架涼亭及19張休憩座椅等休憩點，以及260m環園慢跑道和籃球場等運動設施，打造讓長者可以悠閒穿梭於林中、青壯年也能跑步鍛鍊體力的「全齡生活圈」。

而小朋友喜愛的地景式遊具設施包含三索平衡木，吊橋、磨石子溜滑梯，並提供新竹市第一座高架瞭望木平台，成為小朋友玩耍時的秘密基地。此外，公園裡也增設無障礙坡道，方便輪椅、娃娃車使用者更易於進入公園，並改善夜間的照明設備，使傍晚後也可以至公園活動。

新竹市長和公園圓型籃球場。記者張雅婷／攝影 分享 facebook