徐耀昌扮天使敲愛心鑼 為「寒士吃飽30」拋磚引玉

2019-11-11 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



苗栗縣長徐耀昌今天由縣議員余文忠、地方秘書楊雲亭等人陪同，扮愛心天使到創世基金會苗栗分院，敲愛心鑼送紅包，也為創世、華山及人安基金會策略聯盟「寒士吃飽30」尾牙拋磚引玉。王府飯店團隊響應，率先捐出1萬元。

「寒士吃飽30」尾牙明年19日在全台16地同步辦理，邀請寒士、街友、獨居長輩、單親媽媽，今年並新增清寒學子參加，4萬人共享團圓飯，並發放應急紅包，苗栗場在苗栗市西山聖帝廟席開60桌，希望募集60萬元愛心團圓餐及認助應急紅包，目前僅募得3成款項，洽詢專線037-275848。

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另，苗栗家扶中心「牽手伴童走，幸福一起GO」寒冬送暖園遊會，11月17日上午9點半在縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦，募集112個愛心攤位，招待950戶扶助家庭逛園遊會，領取社會各界捐贈慰問品，攤位義賣所得全數捐出，百元園遊券目前售出1萬2500張。