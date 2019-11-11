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出磺坑圓福祭典 學子演奏說故事再現地方記憶

2019-11-11 13:25中央社 苗栗縣11日電

苗栗縣公館鄉出磺坑今天舉辦城隍廟圓福祭典，縣府集結周邊國中小學，以說事故暨音樂會方式，取代鞭炮火花，與居民一起祭天敬神，傳遞出磺坑在地石油產業歷史文化記憶。

有別於一般廟會少不了鳴放大批鞭炮，位於亞洲第一口油井旁的公館鄉出磺坑城隍廟，今天舉辦圓福祭典，不但聞不到濃濃煙硝味，反而是瀰漫悠揚樂章，以及創新的客家口說藝術。

配合城隍廟圓福祭典，文觀局邀集開礦國小、福基國小及公館國中，舉行說故事暨音樂會活動，學生們帶來雙簧表演、客家口說藝術、烏克麗麗、陶笛演奏及絲竹樂表演等，融入出磺坑在地元素與信仰生活樣態，展現不一樣的廟會活動。

苗栗縣文化觀光局副局長王浩中指出，石油為人類生活重心，出磺坑有亞洲第一口油井，這麼重要的產業文化財，應該為人所熟知，希望透過「出磺坑聚落拓墾家族及石油宗教節慶」說故事暨音樂演奏會活動，讓國中小學生共同參與，傳承在地歷史文化。

文觀局表示，出磺坑礦區自1960年後，因礦場轉型而日益荒廢，除保安林留存的油井設施、小學校外，自日治時期設置於南寮地區內的事務所、宿舍群、機械庫、鐵工廠、石油工廠、儲油槽、防空避難設施等礦業設施，都是極具地方特色產業文物，縣府獲文化部補助辦理「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，盼透過計畫發展軸線重現歷史現場，完整呈現整體石油文化景觀的歷史及地理樣貌，連結土地與人民的歷史記憶。

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