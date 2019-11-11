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竹市國小奧林匹亞科學競賽 學童用科學原理造夢

2019-11-11 12:24聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

108年度國小奧林匹亞動手玩科學競賽，賽事邁入第8年，參與人數再創新高，由竹蓮國小與清華大學數理教育研究所、應用科學系共同舉辦，公私立小學共計24校47隊，總計376位師生參與競賽，其中「竹塹夢想起飛」創意競賽主題，讓學童自行發想與生活情境結合，創作巧思讓評審驚豔。

教育處表示，今年國小奧林匹亞動手玩科學競賽分為「科學遊戲競組」32隊及「科學創意組」15隊，競賽最大亮點是將12年國教自然領域「探究實作」的素養觀充分展現，並為自然科學素養導向的評量建立了具體可行的示範案例，在科學競賽培訓過程中，同時兼顧教與學。

主辦單位竹蓮國小校長周雯娟表示，今年度「科學創意組」的主題是「竹塹夢想起飛」，參賽者需自行發想、設計出能夠自動啟動的接龍式關卡，在3小時內利用各種科學原理將環保綠能素材加以結合，並向評審說明理念及回答詢問。

清大教授蘇宏仁表示，希望透過與生活情境相連結的主題，激發小朋友的好奇心與探究精神；用趣味化的創思，讓小朋友發現科學真的好好玩。清大教授江慧真也認為，讓小朋友在面對實際情境時能夠活用課本裡學到的知識，能考驗參賽者的科學知識及臨場實作的能力。

其中，關東國小團隊作品用18個科學原理組成的，學生馮浚翔表示，以「智慧科技漂浮城市」為主題參加創意組競賽，創作過程靠著大家團隊合作終於完成，擔任隊長的朱品諾也說，參賽最大的收穫是讓每個關卡產生連動，而團隊分工合作是完成作品最關鍵的重要條件。

108年度國小奧林匹亞動手玩科學競賽讓學童結合科學與生活，創作巧思讓評審驚豔。圖...
108年度國小奧林匹亞動手玩科學競賽讓學童結合科學與生活，創作巧思讓評審驚豔。圖／教育處提供
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108年度國小奧林匹亞動手玩科學競賽讓學童結合科學與生活，創作巧思讓評審驚豔。圖...
108年度國小奧林匹亞動手玩科學競賽讓學童結合科學與生活，創作巧思讓評審驚豔。圖／教育處提供
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