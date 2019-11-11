竹縣獲前瞻8000萬補助 提升3風景線道路品質

2019-11-11 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣政府爭取前瞻計畫提昇縣內道路品質，至今已獲得7億多元補助，進行縣內13條道路改善工程，工務處表示，近日獲中央新核定3項道路工程，總經費約8131 萬元，施工路段分別在尖石鄉、橫山鄉及新豐鄉等遊客使用頻繁的風景線。

工務處長林鶴斯表示，新核定的3項道路工程分別是尖石鄉竹62線11K+600至20K道路改善工程、竹35線0K+530至5K+500道路改善工程，及新豐鄉竹1-1 線0K+000至0K+934、竹1-2線0K+000至3K+566 道路改善工程。3項道路工程總經費8131萬餘元，其中，中央款補助共6667萬4000元，地方配合款共 463 萬 6000元。

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工務處指出，尖石鄉竹62線這條計畫道路是學生、部落居民及外來旅客長期行駛的路線，現況鋪面破損、平整度不佳，且部分路面變形，將進行道路改善；位於橫山鄉的鄉道竹 35 線部分路段，則是連接竹東鎮及橫山鄉重要道路，也是往來內灣、尖石風景區的替代道路，平日、假日都有眾多遊客使用，目前這段道路外側護欄老舊毀損、不堪使用，道路路面破損及部分路面變形沉陷。

竹1-2線從坡頭漁港出發，穿過台61線銜接竹1-1 線，連接台15線等幹道，銜接新庄子聚落區域，具重要的區域串連功能，透過爭取前瞻計畫補助，期望改善現況道路鋪面老化、沉陷、龜裂等情形，提升新豐鄉的基礎建設及觀光服務品質。