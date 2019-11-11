親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

竹縣獲前瞻8000萬補助 提升3風景線道路品質

2019-11-11 12:23聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府爭取前瞻計畫提昇縣內道路品質，至今已獲得7億多元補助，進行縣內13條道路改善工程，工務處表示，近日獲中央新核定3項道路工程，總經費約8131 萬元，施工路段分別在尖石鄉、橫山鄉及新豐鄉等遊客使用頻繁的風景線。

工務處長林鶴斯表示，新核定的3項道路工程分別是尖石鄉竹62線11K+600至20K道路改善工程、竹35線0K+530至5K+500道路改善工程，及新豐鄉竹1-1 線0K+000至0K+934、竹1-2線0K+000至3K+566 道路改善工程。3項道路工程總經費8131萬餘元，其中，中央款補助共6667萬4000元，地方配合款共 463 萬 6000元。

工務處指出，尖石鄉竹62線這條計畫道路是學生、部落居民及外來旅客長期行駛的路線，現況鋪面破損、平整度不佳，且部分路面變形，將進行道路改善；位於橫山鄉的鄉道竹 35 線部分路段，則是連接竹東鎮及橫山鄉重要道路，也是往來內灣、尖石風景區的替代道路，平日、假日都有眾多遊客使用，目前這段道路外側護欄老舊毀損、不堪使用，道路路面破損及部分路面變形沉陷。

竹1-2線從坡頭漁港出發，穿過台61線銜接竹1-1 線，連接台15線等幹道，銜接新庄子聚落區域，具重要的區域串連功能，透過爭取前瞻計畫補助，期望改善現況道路鋪面老化、沉陷、龜裂等情形，提升新豐鄉的基礎建設及觀光服務品質。

林鶴斯表示，中央對新竹縣政府所提的公路系統道路品質改善工程相當重視，待經預算墊付通過後，將即刻上網招標、發包後動工，可有效改善縣轄內道路品質，以維護用路人交通安全、繁榮地方發展。

尖石鄉竹62線這條計畫道路是學生、部落居民及外來旅客長期行駛的路線，現況鋪面破損...
尖石鄉竹62線這條計畫道路是學生、部落居民及外來旅客長期行駛的路線，現況鋪面破損、平整度不佳，且部分路面變形，將進行道路改善。圖／新竹縣政府提供
分享

相關新聞

竹市國小奧林匹亞科學競賽 學童用科學原理造夢

2019-11-11 12:24

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

里鄰長聯誼研習經費可募款贊助？ 桃市府：禁止

2019-11-11 11:18

記者遺愛苗栗 23年發千萬獎學金

2019-11-10 23:49

行動支付平台各自為政 民眾使用意願低

2019-11-10 23:44

中壢無零錢商圈計畫 僅1處跟進

2019-11-10 23:42

潛水員海底撈 清200公斤垃圾

2019-11-10 23:17

用鏡頭說故事 新住民生活點滴原汁原味呈現

2019-11-10 19:22

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13
看更多

熱門文章

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與

2019-11-10 17:54

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

2019-11-10 17:31

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02

影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27

彰化杜錫圭故居遭拆 法院撤銷歷史建築

2019-11-11 00:52

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top