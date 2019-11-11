抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



自行車環台活動由台灣抗癌協會自2011年起，每年辦理「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，鼓勵癌友走出戶外，透過運動抗癌，今年有40名抗癌勇士與家屬參加，11月2日從台北出發，今天是環台的最後一天來到新竹市幸福廣場，新竹市衛生局為抗癌勇士加油打氣，祝賀他們即將抵達終點站台北，完成長達10天、總長度1100公里的環島圓夢之旅。

抗癌騎士江小姐也分享自已的經歷，她表示，28歲時突然發現得了乳癌，經歷過乳房切除、化學及放射線治療等過程，雖身心俱疲，但家人的支持與陪伴，讓她重拾健康身體、養成規律的運動，她也藉著環台運動，鼓勵癌症病友要氣餒，正向樂觀的態度接受，並力行適度運動和均衡飲食，戒菸檳酒健康生活習慣，人生一樣充滿希望。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新竹市衛生局長王宗曦表示，癌症長達37年蟬聯國人十大死因第一名，為照護市民健康，衛生局推動早期發現、早期治療的癌症防治政策，整合轄區衛生所及醫療院所，提供免費4大癌症篩檢服務，包含50至未滿75歲民眾，每2年1次的大腸癌篩檢、30歲以上婦女，每年1次的子宮頸癌篩檢、45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次的乳癌篩檢，及30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次口腔癌篩檢服務與健康諮詢。

衛生局指出，新竹市每年接受各項癌症篩檢高達7萬多人次，篩檢結果異常個案平均約有3000人次，均透過衛生所及醫療院所進一步轉介追蹤，獲得妥適醫療照顧。