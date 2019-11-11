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抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

自行車環台活動由台灣抗癌協會自2011年起，每年辦理「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，鼓勵癌友走出戶外，透過運動抗癌，今年有40名抗癌勇士與家屬參加，11月2日從台北出發，今天是環台的最後一天來到新竹市幸福廣場，新竹市衛生局為抗癌勇士加油打氣，祝賀他們即將抵達終點站台北，完成長達10天、總長度1100公里的環島圓夢之旅。

抗癌騎士江小姐也分享自已的經歷，她表示，28歲時突然發現得了乳癌，經歷過乳房切除、化學及放射線治療等過程，雖身心俱疲，但家人的支持與陪伴，讓她重拾健康身體、養成規律的運動，她也藉著環台運動，鼓勵癌症病友要氣餒，正向樂觀的態度接受，並力行適度運動和均衡飲食，戒菸檳酒健康生活習慣，人生一樣充滿希望。

新竹市衛生局長王宗曦表示，癌症長達37年蟬聯國人十大死因第一名，為照護市民健康，衛生局推動早期發現、早期治療的癌症防治政策，整合轄區衛生所及醫療院所，提供免費4大癌症篩檢服務，包含50至未滿75歲民眾，每2年1次的大腸癌篩檢、30歲以上婦女，每年1次的子宮頸癌篩檢、45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次的乳癌篩檢，及30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次口腔癌篩檢服務與健康諮詢。

衛生局指出，新竹市每年接受各項癌症篩檢高達7萬多人次，篩檢結果異常個案平均約有3000人次，均透過衛生所及醫療院所進一步轉介追蹤，獲得妥適醫療照顧。

為鼓勵市民踴躍參加癌症篩檢，新竹市衛生局也推出「做健檢顧健康抽萬金」抽獎活動，凡設籍或居住於新竹市30歲以上市民，在108年11月15日前，持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成一項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎1萬元禮券，邀請市民踴躍參加。活動相關資訊可洽新竹市三區衛生所或上衛生局網頁查詢。

自行車環台活動由台灣抗癌協會自2011年起，每年辦理「抗癌勇士熱愛生命自行車環台...
自行車環台活動由台灣抗癌協會自2011年起，每年辦理「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，鼓勵癌友走出戶外，透過運動抗癌。圖／新竹市衛生局提供
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40名抗癌勇士與家屬參加「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，11月2日從台北出發...
40名抗癌勇士與家屬參加「抗癌勇士熱愛生命自行車環台之旅」，11月2日從台北出發，今天是環台的最後一天來到新竹市幸福廣場。 圖／新竹市衛生局提供
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