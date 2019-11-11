里鄰長聯誼研習經費可募款贊助？ 桃市府：禁止
2019-11-11 11:18
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園市各區公所里鄰長文康、聯誼、研習等活動經費是否足夠辦兩次，能不能接受贊助？今天在市議會總質詢引起民進黨議員鄭淑芳關注，並質疑某區公所對外募款，甚至面對立委、總統選舉行政不中立，桃園是綠色執政卻偏藍。
市長鄭文燦強調，區長是派任公務員，不必幫藍或綠。另外，里鄰長文康、研習、聯誼有一定的預算科目，只要活動屬於同一科目就可以辦類似活動，但是不能挪用，也不能由其他人掏腰包，公私要分明。
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民政局長湯蕙禎強調，各區公所都編列里鄰長文康、聯誼、研習經費，每人3000多元，只要經費能負擔，不會限定次數，但是不能對外募款或接受贊助，已經行文各公所要謹守分際，民政局也會嚴格督導，目前已經有3個區公所辦了兩次活動。
鄭淑芳也指出目前仍有區公所指派駐衛警充當司機，違反駐衛警應負責安全、交管的職責。祕書處處長顏子傑表示已經訂定管理辦法，會加以規範，鄭文燦說，駐衛警採約僱方式聘任，負安全巡邏，升直轄市後根據中央標準，有些駐衛警由外聘保全擔任，目前處於調整期階段，有的公所確實有區長座車請駐衛警開車的情形，如果非地方上公務必要的活動要有所節制。
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