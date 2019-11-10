桃園三界爺文化祭令旗交接 客庄信仰永傳承
2019-11-10 19:23
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
桃園市府客家局委託龍潭區公所承辦之「2019桃園三界爺文化祭」系列活動於今日圓滿落幕，由客家局長何明光、龍潭區長胡星輝等貴賓共同出席主持祈福三獻禮及令旗交接儀式。上午開放民眾參與三界爺主題創意活動及水圳小旅行體驗，一大早湧現排隊體驗人潮，現場熱鬧滾滾，希望藉由三界爺的庇佑，讓大家都能消災解厄，身體安康。
何明光表示，本次辦理「2019桃園三界爺文化祭」活動，希望找回客家傳統信仰，客家人將三官大帝稱之「三界爺」，是奉玉皇大帝之命掌管天、地、水之界，分別為天官賜福、地官赦罪、水官解厄，在桃園地區客家三界爺信仰，除與客家人從事之農業拓墾有關，也與特殊的陂塘與水圳建設息息相關，本市擁有22座主祀三界爺的廟宇，數量居全台之冠，今年共有18間宮廟參與祭祀活動。為讓三界爺文化在桃園持續推動，將採一庄輪一庄方式辦理，明年將由楊梅啟明宮接續辦理，讓桃園客庄信仰能永遠傳承下去。
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為傳承三界爺文化，今年持續辦理三界爺文化祭的令旗交接儀式，由客家局長與今年主祭宮廟永福宮主委劉修甲，一同將象徵傳承的令旗交由明年接續辦理的楊梅啟明宮主委鍾金昌，藉由各庄輪流辦理三界爺文化祭，持續推動在地傳統文化傳承，同時帶動客庄發展，重塑三界爺對桃園客家的意義。
何明光進一步表示，為了吸引年輕族群參加客家文化活動，透過「祈福拳大賽」、「尋找三界爺實境解謎」、「水圳秘境小旅行」等活動，讓年輕朋友更有興趣參與，並進而更了解客家信仰及融入客家生活。今日中午邀請各宮廟代表及貴賓一同參與祈福平安餐，感謝三界爺的庇佑及各方人士的參與，讓為期八天的活動得以順利平安圓滿。希冀透過多元豐富的活動展現客家在地三界爺信仰文化的價值，並繼續傳承客家三界爺文化。
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