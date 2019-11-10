親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

懶人包／雙11家電3C下殺優惠最精選 掃拖機器人免萬元

桃園三界爺文化祭令旗交接 客庄信仰永傳承

2019-11-10 19:23聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市府客家局委託龍潭區公所承辦之「2019桃園三界爺文化祭」系列活動於今日圓滿落幕，由客家局長何明光、龍潭區長胡星輝等貴賓共同出席主持祈福三獻禮及令旗交接儀式。上午開放民眾參與三界爺主題創意活動及水圳小旅行體驗，一大早湧現排隊體驗人潮，現場熱鬧滾滾，希望藉由三界爺的庇佑，讓大家都能消災解厄，身體安康。

何明光表示，本次辦理「2019桃園三界爺文化祭」活動，希望找回客家傳統信仰，客家人將三官大帝稱之「三界爺」，是奉玉皇大帝之命掌管天、地、水之界，分別為天官賜福、地官赦罪、水官解厄，在桃園地區客家三界爺信仰，除與客家人從事之農業拓墾有關，也與特殊的陂塘與水圳建設息息相關，本市擁有22座主祀三界爺的廟宇，數量居全台之冠，今年共有18間宮廟參與祭祀活動。為讓三界爺文化在桃園持續推動，將採一庄輪一庄方式辦理，明年將由楊梅啟明宮接續辦理，讓桃園客庄信仰能永遠傳承下去。

為傳承三界爺文化，今年持續辦理三界爺文化祭的令旗交接儀式，由客家局長與今年主祭宮廟永福宮主委劉修甲，一同將象徵傳承的令旗交由明年接續辦理的楊梅啟明宮主委鍾金昌，藉由各庄輪流辦理三界爺文化祭，持續推動在地傳統文化傳承，同時帶動客庄發展，重塑三界爺對桃園客家的意義。

何明光進一步表示，為了吸引年輕族群參加客家文化活動，透過「祈福拳大賽」、「尋找三界爺實境解謎」、「水圳秘境小旅行」等活動，讓年輕朋友更有興趣參與，並進而更了解客家信仰及融入客家生活。今日中午邀請各宮廟代表及貴賓一同參與祈福平安餐，感謝三界爺的庇佑及各方人士的參與，讓為期八天的活動得以順利平安圓滿。希冀透過多元豐富的活動展現客家在地三界爺信仰文化的價值，並繼續傳承客家三界爺文化。

客家局長何明光帶領貴賓進行分獻禮儀式。圖／客家局提供
客家局長何明光帶領貴賓進行分獻禮儀式。圖／客家局提供
分享
為了吸引年輕族群參加客家文化活動，舉辦「水圳秘境小旅行」等活動。圖／客家局提供
為了吸引年輕族群參加客家文化活動，舉辦「水圳秘境小旅行」等活動。圖／客家局提供
分享
三界爺文化祭舉行祈福三獻禮儀式，表達內心對神明極致之誠敬。圖／客家局提供
三界爺文化祭舉行祈福三獻禮儀式，表達內心對神明極致之誠敬。圖／客家局提供
分享
客家局長何明光表示，辦理三界爺文化祭希望推動客家文化傳承及帶動客庄發展。圖／客家...
客家局長何明光表示，辦理三界爺文化祭希望推動客家文化傳承及帶動客庄發展。圖／客家局提供
分享

信仰傳統文化

相關新聞

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

鬼故事助選 司馬中原竹市開講

2019-11-10 00:34

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

桃市中平商圈要特色 改造5店家

2019-11-10 00:20

大師肚痛留下傳世作 唐朝《肚痛帖》等你來挑戰

2019-11-10 00:17

桃市照顧弱勢長輩 到府送餐不忘問暖

2019-11-09 23:37

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

外送員車禍多 桃市輔導設工會以利投保

2019-11-09 23:27

親送到府為弱勢老人送餐 這裡的外送員好有愛

2019-11-09 21:43

度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

寫書法緩解肚子痛！ 桃市兒美館揪你臨摹唐朝大師之作

2019-11-09 15:43
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

桃市中平商圈要特色 改造5店家

2019-11-10 00:20

雲林唯一的UNIQLO服飾新門市 本月15日盛大開幕

2019-11-09 21:53

南投封街拍懸日 千人擠爆了

2019-11-10 00:09

消失21年中央書局 重返台中

2019-11-10 00:02

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top