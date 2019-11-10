用鏡頭說故事 新住民生活點滴原汁原味呈現

2019-11-10 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市推動社區影像記錄已近15年，為期2個月的影像培力營由在地居民參與影像創作、述說屬於自己的新竹故事，今天文化局在影像博物館舉行成果發表，共31部新竹城市故事影片首映，近100名學員及參與拍攝者共同參加。

今年影像培力營成果展主題為「再一次 ONE MORE TiME」，文化局長黃竫蕙表示，近80位橫跨不同世代的新竹居民，拿起攝影機，2個多月來，持續拍攝與記錄，計完成31部關於新竹城市的影像故事，成果放映分「傳統產業．新視野」、「新視代公民．新鮮報」及「好好生活」3子題，以7場次播映31部影片，除能看見新舊交融的產業樣貌外，還有新聞特派員報導精彩的巷弄人物故事。

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學員白宇心表示，培力營課程讓他透過攝影用另一個角度看新竹，藉由紀錄漁香家族故事，看到在地的感動；學員劉濯甄表示，透過鏡頭說故事是一種生活美學，也提升對社會議題更深的想法與看見。

文化局表示，影像培力營首度規劃的新住民主題，共有14部以新住民為主題的影片，呈現來自越南、泰國、馬來西亞、香港、中國、印尼等城市之新住民生活樣貌。

其中，8部影片是新住民家庭與影像培力營共同完成的家庭紀錄片，如《我的老婆》為台籍老公告白新住民老婆，溫馨而動人；《蛻變中最自然的味道》、《婚前婚後─看我變變變》以新住民女性以努力融入台灣生活的歷程為主題；《我家的鋼琴王子》、《寶貝該上學了》是新住民家長拍攝小朋友日常生活的紀錄；《媽媽的故事》、《逐格動畫》為國小的新住民子女拍攝的家庭影片，8部影片原汁原味呈現新住民在新竹的點點滴滴，完整記錄新竹多元族群共融的另一面貌。