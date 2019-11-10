親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

懶人包／雙11家電3C下殺優惠最精選 掃拖機器人免萬元

用鏡頭說故事 新住民生活點滴原汁原味呈現

2019-11-10 19:22聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市推動社區影像記錄已近15年，為期2個月的影像培力營由在地居民參與影像創作、述說屬於自己的新竹故事，今天文化局在影像博物館舉行成果發表，共31部新竹城市故事影片首映，近100名學員及參與拍攝者共同參加。

今年影像培力營成果展主題為「再一次 ONE MORE TiME」，文化局長黃竫蕙表示，近80位橫跨不同世代的新竹居民，拿起攝影機，2個多月來，持續拍攝與記錄，計完成31部關於新竹城市的影像故事，成果放映分「傳統產業．新視野」、「新視代公民．新鮮報」及「好好生活」3子題，以7場次播映31部影片，除能看見新舊交融的產業樣貌外，還有新聞特派員報導精彩的巷弄人物故事。

學員白宇心表示，培力營課程讓他透過攝影用另一個角度看新竹，藉由紀錄漁香家族故事，看到在地的感動；學員劉濯甄表示，透過鏡頭說故事是一種生活美學，也提升對社會議題更深的想法與看見。

文化局表示，影像培力營首度規劃的新住民主題，共有14部以新住民為主題的影片，呈現來自越南、泰國、馬來西亞、香港、中國、印尼等城市之新住民生活樣貌。

其中，8部影片是新住民家庭與影像培力營共同完成的家庭紀錄片，如《我的老婆》為台籍老公告白新住民老婆，溫馨而動人；《蛻變中最自然的味道》、《婚前婚後─看我變變變》以新住民女性以努力融入台灣生活的歷程為主題；《我家的鋼琴王子》、《寶貝該上學了》是新住民家長拍攝小朋友日常生活的紀錄；《媽媽的故事》、《逐格動畫》為國小的新住民子女拍攝的家庭影片，8部影片原汁原味呈現新住民在新竹的點點滴滴，完整記錄新竹多元族群共融的另一面貌。

文化局表示，培力營成果影展內容預計12月1日完成影片上傳，連結將公告於新竹市文化局官網及文化局Facebook粉絲專頁；洽詢專線03-5285840分機15，或撥打1999為民服務專線，有興趣的民眾可上網觀賞。

竹市影像培力營今天在影像博物館舉行成果發表，共31部新竹城市故事影片首映。圖／文...
竹市影像培力營今天在影像博物館舉行成果發表，共31部新竹城市故事影片首映。圖／文化局提供
分享

新竹新住民文化局

相關新聞

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

鬼故事助選 司馬中原竹市開講

2019-11-10 00:34

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

桃市中平商圈要特色 改造5店家

2019-11-10 00:20

大師肚痛留下傳世作 唐朝《肚痛帖》等你來挑戰

2019-11-10 00:17

桃市照顧弱勢長輩 到府送餐不忘問暖

2019-11-09 23:37

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

外送員車禍多 桃市輔導設工會以利投保

2019-11-09 23:27

親送到府為弱勢老人送餐 這裡的外送員好有愛

2019-11-09 21:43

度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

寫書法緩解肚子痛！ 桃市兒美館揪你臨摹唐朝大師之作

2019-11-09 15:43
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

2019桃園花彩節大溪展區開幕 打造17公頃花海

2019-11-10 12:38

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

影／林右昌2個月瘦8公斤：白白胖胖應像連戰和馬英九

2019-11-10 10:31

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

桃市中平商圈要特色 改造5店家

2019-11-10 00:20

雲林唯一的UNIQLO服飾新門市 本月15日盛大開幕

2019-11-09 21:53

南投封街拍懸日 千人擠爆了

2019-11-10 00:09

消失21年中央書局 重返台中

2019-11-10 00:02

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

度冬候鳥反嘴鴴首度深入內陸 桃園鳥友驚喜

2019-11-09 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top