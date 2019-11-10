蘇貞昌視察新竹市立動物園 現場創作詩詞

2019-11-10 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



行政院長蘇貞昌今在市長林智堅導覽下，視察年底重新開幕的新竹市立動物園，在林智堅一一介紹新竹公園與動物園建設重點，蘇貞昌也肯定動物園改造成果，當場允諾再補助5千萬支持市民廣場計畫；蘇貞昌表示，開幕當天若不是總統蔡英文出席，就是他出席。

蘇貞昌還呼應立委柯建銘念的元代馬致遠《天净沙·秋思》，自行創作「搭著早班飛機，忍著哈欠尋，就為了與你相見，得到乘風的小店，回不到相戀的那天，經過十年誰能沒有改變」，蘇貞昌說，這83年的新竹市立動物園是一個可親可近的動物園，不虛此行，並肯定園內老樹保留，也提及動物園的黑熊也是看著新竹人長大。

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柯建銘分享，新竹市立動物園是新竹人三代的回憶，也是他幼稚園畢業典禮、小學校外教學必遊之地；林智堅也公開自己兒時在動物園拍攝的舊照片，讓蘇貞昌比對過去與現在的不同。

「用夢想去想像、用創意與熱情去執行」，林智堅說，這是當初蘇貞昌對他的期許，他一直謹記在心，並化為行動力，從無到有進行動物園再生計畫，林智堅表示，新竹市立動物園12月28日全新開園，未來新竹市立動物園將是沒有籠子的動物園，成為新竹市最重要的生命教育基地。