桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐
2019-11-10 17:53
聯合報 記者鄭國樑
／即時報導
桃園健康樂活食安嘉年華今天落幕，市長鄭文燦出席感謝民眾和廠商熱心參與，並表示今年食安嘉年華邀請超過100家業者參展，現場有200多個攤位，連續4天吸引近30萬人次參觀，打破過去兩年的觀展人數並達食安樂活的目的，同時促進食品產業的正向發展。
鄭文燦說，各地美食文化愈來愈普及，消費者對食品安全也愈發重視，市府希望透過舉辦桃園健康樂活食安嘉年華，以生動活潑的方式，傳達「食育」、「安全」、「歡樂」、「養生」等理念，，希望明年持續擴大舉辦食安嘉年華活動，納入更豐富多元的主題，提升消費者對食品安全的信心。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鄭文燦強調，政府有責任為市面上銷售的食品安全把關，讓民眾吃得健康、吃得安心，尤其桃園為食品加工業重鎮，市府透過衛生、農業、警政、教育等跨單位合作，加強食安稽查、推動產銷履歷（TAP）制度等措施，強化食安五環，創造政府、消費者及產業三贏，此外，優良的食品安全機制也有助於帶動國內食品外銷，促進食品產業蓬勃發展。
鄭文燦也當場抽出百萬汽車大獎及2台Gogoro電動機車得主，並電話連線通知得獎人，恭喜得獎的朋友。
立法委員鄭寶清、市議員陳美梅、市府衛生局長王文彥、農業局長郭承泉、警察局長陳國進、教育局副局長高玉姿、桃園區長陳玉明者出席活動。
另外，為使食品安全教育自校園紮根，舉辦「飲食停看聽，你我都安心」繪畫比賽，國中組及國小組共16名參賽者獲獎，從獲獎的作品中可以看出參賽者們各自發揮創意，將食品安全衛生主題轉化成一幅幅獨一無二的畫作，讓孩子們藉由繪畫學習食品安全的重要性。
4天展期由民眾選出心中10大特色食品公司，分別是乖乖、義美、金車、超秦、佳格食品、點線麵餐飲、中祥食品、統一企業、手信坊、聯華食品。市長鄭文燦特頒感謝狀，感謝參展廠商的辛勞與用心，期望透過這次活動，提高市民對桃園食品的安心和感受食品業者的用心，增加對政府單位的信心，達成三贏。
留言