台北市地藏淨宗學會送愛 幼安教養院獲贈醫療專車
2019-11-10 17:27
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
苗栗市幼安教養院醫療專車往返載運院生就醫或回診，原專車使用10多年，上個月遭後車追撞，導致無法使用，社團法人台北市地藏淨宗學會得知後送愛到苗栗，今天由會長黃柏霖代表捐贈醫療專車，幼安教養院院長林勤妹代表受贈，表達感謝及感恩。
幼安教養院目前服務141名身心障礙者，約80%需要醫療協助，例如45歲的唐氏症院生「小漳」，因遺傳性肝臟問題，定期需要回診就醫追蹤，小漳父母都已往生，幼安必須協助就醫，因此醫療專車需求量大，耗損率也高，原醫療專車使用10多年，上個月中旬發生車禍無法使用。
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台北市地藏淨宗學會平時熱心公益不遺餘力，得知幼安教養院需要醫療專車，主動表示願意捐贈，今天上午10點在幼安辦理捐贈儀式。
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