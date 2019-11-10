淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園藝文特區展演中心廣場，出席「2019桃園機車嘉年華」，並表示機車是市民重要的交通工具，自升直轄市以來積極推動空污減量政策，目前全市二行程機車還有約4萬5000輛，汰換效率六都第一，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度也從103年的22.5（μg/m3）降至107年17.1，改善幅度高達24%，希望透過機車嘉年華活動，讓領民眾進一步認識機車環保政策及相關知識，打造機車友善、交通安全的城市。

鄭文燦提及，桃園是機車產業發展的重要據點，國內重要汽機車大廠幾乎都與桃園淵源深厚，讓擁有「台灣底特律」的稱號，機車製造業在桃園創造超過20萬個就業機會；過去烏賊車令人聞之色變，然而透過提升引擎內燃機等技術，可有效降低廢氣排放，特別感謝桃園市機車公會向中央爭取將六期跟七期環保機車納入汰換補助範圍。

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環保署已經預告明年起不再補助淘汰二行程機車與新購電動機車，鄭文燦指出市府目前仍提供最高2萬8000元補助，全市目前仍有4萬約5000輛二行程機車，呼籲車主把握機會汰換環保車輛。

今天的嘉年華現場除了提供免費機車排氣檢測服務，也舉行闖關體驗等活動，同時邀請多家車廠展示最新環保車及電動車款，並分享機車保養、買賣、行車安全等知識，參加民眾還有機會抽中大獎。